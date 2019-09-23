Realme X2 Temel Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Dörtlü kamera kurulumu ile gelecek Realme X2'nin depolama ve donanım özellikleri netlik kazandı...

Oppo destekli bütçe akıllı telefon üreticisi Realme, Realme X2 akıllı telefonunun 24 Eylül’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını onayladı. Telefonun kısa süre önce Hindistan’da piyasaya sürülen Realme XT‘nin yeniden markalaştırılmış bir sürümü olması beklenirken, durumun böyle olmadığı anlaşıldı.

Bunun yerine Realme X2, Realme XT 730G akıllı telefonunun markalaşmış bir versiyonu gibi görünüyor. Şimdi, X2 akıllı telefonun resmi olarak piyasaya sürülmesinden sadece bir gün önce, Realme’nin Pazarlama Müdürü Xu Qi Chase, cihazın temel özelliklerini açıkladı.

Telefonun Snapdragon 730G yonga seti ile destekleneceğini ve LPDDR4X RAM‘in yanı sıra UFS 2.1 dahili depolama desteğine sahip olacağını onayladı. Ayrıca arkasındaki 64MP‘lik sensörün bulunduğu dörtlü kamera kurulumunun olduğu netleşti. Ön tarafında ise 32MP selfie kamerası var.

Telefona 30W VOOC 4.0 hızlı şarj desteği olan 4.000mAh batarya ile güç verilecek. Aynı zamanda NFC, ekran içi parmak izi sensörü, Dolby sesi vb. birçok yenilikçi özelliğe sahip olacak.

Ekranın, 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne ve 19.5:9 en/boy oranı bulunan 6.4 inç S-AMOLED FullHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. %91.9 ekran/gövde oranı sunuyor olacak. Xu Qi Chase, 6GB + 64GB modelini açıklamasına rağmen, 8GB + 128GB sürümünün olması da bekleniyor.