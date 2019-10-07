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Realme X20 Pro Çıkış Tarihi ve Özellikleri Açıklandı!

Realme'nin ilk amiral gemisi olması beklenen Realme X20 Pro telefonunun hakkındaki söylentiler netlik kazanmaya başladı...

By Muhammed Arslan

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Realme XT Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 2018 yılında ortaya çıktığından beri çok sayıda bütçe ve orta seviye akıllı telefon piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, Realme X2 Pro olarak adlandırılacak ilk amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeyehazırlanıyor.

Şirket, yaklaşmakta olan cihazın birkaç özelliğini paylaştığı halde, henüz resmi tanıtım tarihini ilan etmedi. Çin kaynaklı yeni bir sızıntı sayesinde, merakla beklenen Realme akıllı telefonun temel özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi açıklandı.

Şirketin ilk amiral gemisi cihazının 15 Ekim’de piyasaya sürülecek. Sızan Realme markalı şemsiyede Realme X2 Pro’nun öne çıkan özellikleri şu sekilde yer almıştır:

  • Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz
  • Depolama Türü: UFS 3.0
  • Arka Kamera Birincil Sensörü: 64 MP
  • Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
  • Şarj Hızı: 50 W
  • İşlemci: Snapdragon 855 Plus
  • Bağlantı Seçenekleri: NFC

Realme’den önceki tanıtımlarında görüldüğü gibi, yaklaşan X2 Pro’nun da kazançlı bir fiyat etiketi taşıdığı varsayılmaktadır. Resmi fiyatı henüz açıklanmamasına rağmen,  Realme X2 Pro’nun ana sürümünün 420 dolar altında fiyatlandırılması bekleniyor.

Realme henüz sızan lansman tarihinin doğru olup olmadığını açıklamadı. Realme X2 Pro’nun yakın zamanda Hindistan’ın “RMX1931” model numarasıyla BIS sertifikası aldığını ve ülkedeki ilk çıkışının Çin’in lansmanını takip etmesi muhtemel olduğunu söyledi.

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