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Realme X2’ye Avocado Green Renk Seçeneği

Sevilen telefon Realme X2'ye mükemmel bir renk seçeneği daha eklendi!

Ayşen Sıla

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Realme X2'ye Avocado Green Renk Seçeneği

Birkaç ay önce Realme, Realme X2‘yi firmanın asıl kralı olarak piyasaya sürdü. Cihazınaynı zamanda X2 Pro adlı bir kardeşi de var. Bununla birlikte, X2 hala çok harcamadan performans ve özellik arayanlar için şirketin en iyi tekliflerinden biri olarak raflarda duruyor.

Bugün Realme, Avokado Yeşili olarak adlandırılan yeni bir renk yayınladı. Yeni çarpıcı Realme X2 Avocado Green satışa sunuldu. Ancak, şirket iyi bir indirim yaptı ve 270 dolarlık (1.551 Türk Lirası) telefonu, 240 dolara (1.379 Türk Lirası) indirdi.

Yeni Realme X2 Avocado Green, Snapdragon 730G yonga seti ve 8GB RAM‘le satışa sunuldu. Telefonda microSD kart yuvası ile daha da genişletilebilir destek için 128GB depolama özelliği bulunuyor. Göz alıcı bir yeşille satışa sunulan telefon, oldukça iyi bir performans deneyimi de sunuyor.

Nitekim 64MP ana + 8MP ultrawide + 2MP makro + 2MP derinlik sensörlerinden oluşan bir Quad-Camera kurulumu içeriyor. Ön tarafta, FHD + çözünürlük ve tepesinde bir su damlası çentik bulunan muhteşem 6,4 inçlik bir AMOLED ekranı da var.

32MP selfie kamerası bulunan cihazın, 30W VOOC Flash Charge 4.0 ile şarj olan 4.000mAh bataryası mevcut. Telefon, Android 9 Pie ve ColorOS 6 ile çalışıyor, aynı zamanda cihaz, 2020’de Android 10 güncellemesini de alacak.

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