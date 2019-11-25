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Realme X50 5G Geliyor – İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Qualcomm'un çift modlu 5G modem desteği ile gelecek olan Realme X50 5G'nin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı...

Muhammed Arslan

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Redmi K30 Resmi Teknik Çizimi Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz yıl Oppo‘dan ayrılan Realme, resmen kendi pazarını oluşturmaya başladı ve ortalama 1 yıllık sürede birçok kullanıcı kazanmaya başladı. Realme rakiplerine göre nispeten yeni bir marka olsa da, kısa sürede çok popülerlik kazanmıştır.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Realme X2 Pro amiral gemisi, oldukça ses getirdi. Şimdi ise şirket, Çin’de 5G destekli amiral gemisini tanıtmak için hazırlıklara başladı. Şirket, geçtiğimiz günlerde Qualcomm’un yeni çift modlu 5G yonga setini kullanmanın ilk üreticiler arasında olacağını onaylamıştı.

Realme’nin ilk 5G telefonunun hakkında önemli bilgiler ise CMO Xu Qi isimli bir kaynaktan geldi. Kaynak, şirketin ilk 5G akıllı telefonunun Realme X50 5G olarak geleceğini açıkladı. Yeni 5G serisinin Realme’nin diğer telefonlardaki yapı kalitesini ve tasarımını benimseyeceğini de vurguladı.

Realme X50 5G Geliyor - İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Xu Qi ayrıca, Realme X50 5G’nin hem NSA hem de SA 5G ağlarını destekleyeceğini doğruladı. Paylaştığı tanıtım görüntüsü ise ön tarafında yayvan bir delik olacağını ve çift selfie kamerasına ev sahipliği yapacağını ortaya koyuyor.

Tasarım açısından gelecek ay Çin’de piyasaya sürülmesi planlanan Redmi K30 5G telefonuna oldukça benziyor. Qi ayrıca cihazın neden X50 markalı olduğunu ve isimlendirmenin arkasındaki nedeni açıkladı. X, Realme’nin, kullanıcılara bir yenilik sunan ilk telefonuna gönderme yaparken, 5 rakamı 5G bağlantısını ve 0, 2020’de tanıtılacağını temsil ediyor.

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