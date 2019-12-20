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Realme X50 5G İle 30 Dakikada Şarj!

Realme X50 5G'ye dair yeni bir bildi daha, şarj hızı mükemmel!

Ayşen Sıla

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Realme X50 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Realme X50 5G akıllı telefonun lansmanından önce şirket, cihazın temel özelliklerinden bazılarına değindi. Bugün, Realme yaklaşmakta olan cihazın şarj etme yeteneklerinden de bahsetti.

Şirket, Realme X50 5G akıllı telefonun, cihazı sadece 30 dakikada yüzde 70’e kadar şarj edebilen gelişmiş VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisini destekleyeceğini gösteren bir tanıtım posteri paylaştı.

Ayrıca, şirket telefonun hız ve güvenliği mükemmel bir şekilde dengeleyen eksiksiz şarj izleme yelpazesi için destekle geldiğini iddia ediyor. Bu, şirketin cihaza gömülü soğutma çözümünü ortaya çıkarmasından sadece bir gün sonra yayılan bilgi.

Realme X50 5G İle 30 Dakikada Şarj!

Ayrıca Realme, X50 5G‘nin aynı anda çevrimiçi bağlantı için çift kanallı Wi-Fi ile 5G‘yi destekleyeceği ve her yerde ağ hızını akıllıca arttıracağını da doğruladı. Telefonun ağda daha da hızlandırılabileceğini ve Wi-Fi için hem 2,4GHz hem de 5GHz‘den faydalanabileceğini ekledi.

Şirket ayrıca, akıllı telefonun n1, n41, n78, n79 dahil olmak üzere 5G bağlantısı için tüm ana frekans bantlarını kapsayacağını ve 5G ile hem SA hem de NSA çift modlu ağı destekleyeceğini de belirtti.

Çinli şirket, Realme X50’nin yeni piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçleneceğini onayladı. Bu, Redmi K30 5G akıllı telefona güç veren ve yaklaşmakta olan Oppo Reno3 Pro’ya güç veren aynı yonga seti.

Söylentiler telefonun 6,44 inç AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Sony IMX686 60 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü arka kameraya ve 32 megapiksel + 8 megapiksel çift ön kameralarla geliyor olabilir.

Realme X50 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Cihaz, VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisine sahip 4.500mAh batarya ile desteklenebilir. Telefon, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile gelebilir. Akıllı telefonu çalıştıran Android 10 tabanlı özel ColorOS 7’yi bekliyoruz.

Telefon, 5G modem ile entegre olduğu orta seviye bir işlemciden güç aldığından, telefonun cazip bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, standart model ile birlikte Realme X50 Lite’ı (Gençlik Sürümü) başlatmaya hazırlanıyor. Piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmemekle birlikte, yeni bir teaser 5 Ocak’ta çıkış tarihi olacak ipuçlarını veriyor.

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