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Realme X50 5G Özellikleri Sızdırıldı!

Realme'nin yaklaşan amiral gemisi Realme X50 5G hakkında birçok özellik netlik kazanmaya başladı...

Muhammed Arslan

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Realme X50 5G Geliyor - İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Realme kısa süre önce Realme X50‘nin ilk 5G akıllı telefonunun olduğunu onayladı. Bugün ise Realme X50 5G telefonunun özelliklerini ortaya çıkaran bir poster çıktı. Dahası görüntü aynı zamanda Realme X50 Lite Youth olarak adlandırılan başka bir telefonun teknik özelliklerini de ortaya koyuyor.

Cihazın sol üst köşesinde hap şeklinde bir delik yer alıyor. Telefon çift modlu 5G bağlantısıyla geliyor olacak. Yeni sızıntıya göre, Realme X50 5G, 90Hz yenileme hızı sunacak 6.44 inç S-AMOLED ekrana sahip olacak.

Snapdragon 735 5G yonga seti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ama bir sızıntı, SD735’in akıllı telefonu destekleyeceğini gösteriyor. Telefonun arka panelinin, Sony IMX686 60 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve başka bir 2 megapiksel dikey lens ile dört kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapması bekleniyor.

Selfie çekimleri için 32 megapiksel + 8 megapiksel geniş açılı sensörleri kullanacak. Cihaz 4.500mAh bataryadan güç alacak ve Super VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisi için destek sağlayacak. Kablosuz şarj desteği ile gelen ilk telefon şirket olabilir.

Realme X50 5G’nin beklenen sürümleri arasında 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olması bekleniyor. Şimdilik daha fazla ayrıntı için beklememiz gerekecek.

KaynakFacebook
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