Realme X50 Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Realme’nin ilk 5G telefonu olan Realme X50 5G akıllı telefonunun bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun yalnızca birkaç detayı üretici tarafından resmi olarak onaylandı. Bu detaylara göre, Realme X50 5G çift ön selfie kameraya ev sahipliği yapacak çift delikli bir ekrana sahip olacaktı ve telefon Snapdragon 765G yonga sistemi tarafından çalıştırılacaktı.

Bunun dışındaki bilgiler ise, bugün sızdırıldı. Sızan bilgilere göre, Realme X50 5G telefonun ekranının sol üst köşesinde hap şeklinde bir kesim bulunuyor. Ekran ince çerçevelerle çevrili ve ekranda bir parmak izi okuyucusu mevcut.

Realme X50 5G‘nin arkasındaki renk gradyanı camdan yapılabilir. Arka kısmının üst yarısında dört mercek içeren dikey bir kamera düzeneği bulunuyor ve modülün yanında iki renkli bir LED flaş var. Kurulumdaki dördüncü mercek ise bir periskop sensörü.

Sızan bilgiere göre, Realme X50 5G akıllı telefonu Snapdragon 765G yonga sistemiyle, 12 GB RAM ve ColorOS 7 Android işletim sistemi ile satışa sunulacak. Cihazın dahili hafızası 128 GB. Akıllı telefon 50W hızlı şarj desteğine de sahip. Kaynak ayrıca, Realme X50 5G serisinin Şubat 2020‘de piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.