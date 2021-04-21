Realme X7 Max’ın Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Realme, çok yakında Realme 8 5G’yi Hindistan’da satışa sunacak. Yeni bilgiler, şirketin Realme X7 Max akıllı telefon adında yeni bir telefon piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koydu.

Ülkede Şubat ayında duyrulan Realme X7 ve Realme X7 Pro telefonlarından sonra Hindistan’da üçüncü X7 serisi telefon olarak gelecek. Rapor, Realme X7 Max’in çeşitlerini ve renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Yeni sızıntı, Realme X7 Max’in ülkede 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki modelle geleceğini ortaya koyuyor. Telefonda Mercury Silver, Asteroid Black ve Milky Way adlı renk çeşitleri bulunuyor.

Realme X7 Max’in, yakın zamanda Çin’de tanıtılan Realme X7 Pro Extreme Edition’ın (diğer adıyla Realme X7 Pro Ultra ) yeniden markalanmış bir versiyonu olarak satışa sunulması bekleniyor.

Bu nedenle, X7 Max, delikli tasarıma ve kavisli kenarlara sahip 6,55 inç AMOLED ekranla gelebilir. Ekran, FHD + çözünürlüğü, 90 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi okuyucu desteği taşıyabilir.