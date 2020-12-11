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Realme X7 Pro, 17 Aralık’ta Küresel Lansmanını Yapacak

Realme, X7 ve X7 Pro'yu geçtiğimiz Eylül ayında zaten tanıtmıştı. Fakat bu telefonlar sadece Çin özelinde satışa çıkmıştı. Şimdi ise elimizde tüm dünyada satışa çıkacağı bir tarih var - 17 Aralık 2020.

Selin Polat

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Realme X7 Pro, 17 Aralık'ta Küresel Lansmanını Yapacak

Realme, X7 ve X7 Pro‘yu geçtiğimiz Eylül ayında tanıttı. Bunlar şu anda yalnızca Çin’de mevcut, ancak Pro modeli Tayland ve Tayvanlı yetkililer tarafından Ekim ayında onaylanarak küresel lansmana hazırlandı. Şimdi, X7 Pro’nun ilk durağı Tayland olmak üzere 17 Aralık’ta küresel lansmanını yapacağını biliyoruz.

Realme X7 Pro, Dimensity 1000+ yonga seti tarafından desteklenmektedir ve 6.55″ Full HD + 120Hz Süper AMOLED ekrana sahiptir. Bu da onu en yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip ilk Realme akıllı telefon yapar.

X7 Pro, 5G ağlarını destekler ve yerleşik toplam beş kameraya sahiptir – ön tarafta bir 32MP selfie kamerası ve bir 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü birimleri ile birleştirilmiş arka tarafta bir 64MP ana kamera yer almaktadır.

Akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahiptir ve 65W şarj ile 4.500 mAh pil bulunur.

Normal X7 ise işlemci olarak bir Dimensity 800U‘ya sahip ve 6,4″ Full HD + AMOLED ekran etrafın ile birlikte gelir. Pro modelin kameralarını, ekran içi parmak izi tarayıcısını ve şarj hızını koruyor ancak daha küçük 4.300 mAh pil ile geliyor. Her iki akıllı telefonun ayrıntılı özelliklerini kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Realme, X7 Pro‘nun küresel lansmanını onaylasa da, Pro olmayan modelin uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı ve ne zaman başlayacağı belli değil.

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KaynakGsmarena

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