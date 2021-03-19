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Realme X7 Pro Extreme Edition Kavisli Ekran Yapısıyla Geliyor!

Realme'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu X7 serisine yeni X7 Pro Extreme Edition'da katılıyor. Yeni versiyon kavisli bir ekran yapısıyla birlikte geliyor..

Yunus Emre Çakır

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Realme X7 Pro

Bilindiği üzere Realme, geçtiğimiz yılın Eylül ayında yeni X7 serisini piyasaya sürmüştü. Şirketin X7 serisinde yer alan X7 Pro, 6.55 inç FullHD+ 120 Hz AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkmıştı. Bugün ise firma, Samsung‘un kavisli ekranına sahip yeni bir X7 Pro Extreme Edition adını verdiği model ile gündeme geldi.

Çin’li kaynaklarda yer alan bilgilere göre şirket bu yeni modelinin tasarımında Japon teknoloji tasarımcısı Naoto Fukasawa ile anlaşmış. Şuan için telefonun gün yüzüne çıkmış herhangi bir görseli bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde yeni X7 Pro Extreme Edition‘ın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkacaktır.

Realme X7 ve Realme X7 Pro

X7 Pro Extreme Edition‘ın teknik özellikleri ise paylaşılan bilgilere göre X7 Pro ile hemen hemen aynı olacak. 6.55 inç 120 Hz Süper AMOLED bir ekran, Gorilla Glass 5 koruma, Android 10 (11 olabilir), Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) yonga seti ve 128 GB / 6 GB RAM, 128 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 8 GB RAM seçenekleri cihazın özellikleri arasın yer alacak.

Ancak yeni X7 Pro Extreme Edition‘ın, X7 Pro‘ya göre 0.7 mm daha ince olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın 65 W şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesinin olacağı bildiriliyor. Çin’de paylaşılan diğer bilgilere göre cihazın 305 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Realme tarafından yeni modelin ne zaman tanıtılacağı henüz açıklanmadı.

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