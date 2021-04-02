Realme X7 Pro Extreme Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Realme X7 ve Realme X7 Pro akıllı telefonunu Eylül 2020’de duyurmuştu. Bugün, şirket sessizce Realme X7 Pro Extreme Edition adında yeni bir X7 serisi telefonu açıkladı. Yeni akıllı telefon, yüksek yenileme hızı desteği, 64 megapiksel üçlü kamera sistemi, iyi bir yonga seti, hızlı şarj desteğine sahip büyük bir batarya ve kavisli kenarlı bir ekran tasarımı sunuyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition

Realme X7 Pro Extreme Edition 7,8 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında. Full HD + çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını, 360Hz dokunmatik örnekleme oranını, 1200nit parlaklığı ve ekran içi parmak izi tarayıcısını destekleyen 6,55 inç AMOLED panel ile donatılmış. Delikli ekran yüzde 92,1 oranında Full HD + çözünürlük sunuyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition, 32 megapiksel ön kameraya sahip. Telefonun arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera, 119 derece FOV ile 8 megapiksel ultra geniş lens ve 4 cm odak uzaklığına sahip bir makro kamera bulunuyor.

7nm Dimensity 1000+ yonga setiyle desteklenen X7 Pro Extreme Edition iyi bir performans vaat ediyor. Telefon LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama ile birlikte geliyor. Telefon, Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Isı dağıtımı için X7 Pro Extreme Edition, VC sıvı soğutma teknolojisine sahip. Telefon 65W hızlı şarjı destekleyen ve yalnızca 35 dakikada tamamen şarj edebilen 4.500mAh pil ile destekleniyor. Castle Sky ve Black Clever Forest olmak üzere iki renk seçeneği sunan telefonun fiyatı ise 350 ile 396 dolar arasında değişiyor.