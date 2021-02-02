Realme X7 Pro’nun Şeffaf Bir Modeli Ortaya Çıktı!

Realme, Realme X7 serisi akıllı telefonlarını çok yakında piyasaya sürecek. Seri, Realme X7, Realme X7 Pro’ya sahip olacak. Serinin tasarımını, Realme V15‘ten ödünç aldığı söyleniyor. Şirket, Pro model hakkında neredeyse her şeyi onayladı. Bugün ise serinin şeffaf bir modeli ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynak, Realme X7 Pro’nun şeffaf bir versiyonunu şık bir şekilde sergiledi. Aşağıda görebileceğiniz gibi, resimler, renk şemasından tamamen silinmiş bir arka paneli gösteriyor. Arka tarafın büyük bir kısmı, arka panelin iç kısmının nasıl görüneceğini ortaya çıkarıyor. Sızdırılan özelliklere göre, bazı siyah kısımların NFC olduğu düşünülüyor.

Tamamen şeffaf olan model, telefonun nasıl çalıştığını da gösteriyor. Yuvarlak köşeli dikdörtgen arka kamera düzeni de göze çarpıyor. İlginç bir şekilde, Flash düzeni, panodan bir şerit kablo ile düzende sıkışmış gibi görünüyor.

Razer (Razer Phone 2 ile) ve Xiaomi gibi şirketler de bu tarz telefonları piyasaya sürmüştü. Xiaomi, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition adlı tamamen şeffaf bir telefonu da piyasaya sürdü. Ve bunu Mi 9 ile takip etti.

Şeffaf arka paneller yıllar içinde kendi izleyici kitlesini kazandı. Elektrokromizm gibi gelişmeler, şeffaf panellerle piyasaya çıkan gelecekteki cihazların önünü açtı. Renk değiştirici özelliklere sahip olan bu camlar gerçek olmaya çok yakın görünüyor.