Realme X7 ve X7 Pro Satışa Çıkıyor!

Realme, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı yeni X7 ve X7 Pro serisini satışa çıkarmaya başlıyor. Bu yeni seri, MediaTek‘in Dimensity 800U yonga setine sahip bir şekilde geliyor. X7‘nin ekranı 6.4 FullHD + Super AMOLED ve ekran içine gömülmüş parmak izi okuyucu yer alıyor.

Cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera modülü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel selfie kamera konumlandırılmış. 50 W hızlı şarj desteğine sahip 4.310 mAh bataryaya sahip olan model, Dimensity 800U yonga setini içerisinde barındırıyor.

X7 Pro, Dimensity 1000+ yonga setine sahip. Cihazın ekranı 6.55 inç Full HD + Super AMOLED 120 hz tazeleme hızıyla geliyor. Yine arka tarafta 64 Megapiksel ana olmak üzere dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise arttırılmış 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor.

Ekran içi parmak izi okuyucusu, 65 W destekli 4.500 mAh batarya cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Her iki cihaz şuanda Hindistan pazarında satışa çıkıyor. Şirketin yeni modellerini küresel pazara yayıp yaymayacağı henüz bilinmiyor.