Realme X9, Kanlı Canlı Görüntülendi!

Realme’nin yeni telefonu Realme X9 olarak adlandırılacak. Dün ortaya çıkan görselle telefonu canlı canlı görmemize imkan sağlıyor. Etkileyici bir tasarımı beraberinde getiren Realme X9, Realme X serisinin yeni üyesi olacak.

Görselde de görülebileceği gibi Realme X9, yalnızca altı kredi kartı kalınlığında. Telefon, “Realme” ve “Dare to Leap” logolarının yanı sıra renkli bir arka plana sahip. Realme X9’un alt kenarında bir hoparlör ızgarası, bir USB-C bağlantı noktası ve bir mikrofon bulunuyor.

Telefonun alt kenarında 3,5 mm ses girişi yok. Kulaklık yuvasının telefonun üst kenarında bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla detay bulacağımızdan eminiz.

Realme X9’un görünümü, bu ayın başında resmiyet kazanan Realme V15’e oldukça benziyor. Realme X9’un, 3,5 mm ses girişi veya microSD kart yuvası içermeyen Realme V15 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak gelmesi bekleniyor.