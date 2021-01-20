Realme X9 Pro, Dimensity 1200 İle Gelecek İlk Telefon Olacak!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme, bu sıralar yeni akıllı telefonu X9 Pro‘yu çıkarmayı planlıyor. Bilindiği üzere cihazın ilk görselleri geçen günlerde ortaya çıkmıştı ve sizinle paylaşmıştık. Bugün çıkan haberde ise X9 Pro, MediaTek’in yeni Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak ilk telefon olacağı doğrulandı. Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak olan cihaz, aynı zamanda ilk 6 nm setine de sahip olacak.

Böylelikle telefon daha fazla güç tasarrufu ve yüksek hız arasında bir eşitlik sağlayarak çalışacak. Tabi ki önceki çipsetlere göre daha hızlı bir işlemci karşımıza çıkıyor. Şirket ayrıca, yeni yonga seti içindeki daha güçlü NPU‘dan yararlanacak olan görüntüleme ve oyun alanındaki AI uygulamalarından da bahsettti.

Çünkü MediaTek, önceki işlemcilerinde Cortex A77 çekirdeklerini kullanıyordu ve 2.66 Ghz hız elde edebiliyordu. Dimensity 1200 işlemcisine ise yeni Cortex A78 çekirdeklerini görüyoruz. Bu çekirdekler sayesinde 3.0 Ghz gibi yüksek hızlar elde edilebiliyor. Bunun dışında yeni yonga seti 5G desteği de sunuyor.

Realme ise bu yeni işlemciyi X9 PRO‘da kullanacağını ifade etti. Yeni modelin Android 11 ve UI 2.0 ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda cihazda, 108 Megapiksel ana kamera, 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,4 inç OLED ekran, 65 W destekli 4.500 mAh batarya da yer alıyor.