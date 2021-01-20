Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme X9 Pro, Dimensity 1200 İle Gelecek İlk Telefon Olacak!

Realme X9 Pro, Dimensity 1200 İle Gelecek İlk Telefon Olacak!

Realme akıllı telefon pazarına sunacağı yeni akıllı telefonu X9 Pro'da MediaTek’in yeni işlemcisini kullanacak.

Yunus Emre Çakır

-

0
realme x9 pro

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme, bu sıralar yeni akıllı telefonu X9 Pro‘yu çıkarmayı planlıyor. Bilindiği üzere cihazın ilk görselleri geçen günlerde ortaya çıkmıştı ve sizinle paylaşmıştık. Bugün çıkan haberde ise X9 Pro, MediaTek’in yeni Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak ilk telefon olacağı doğrulandı. Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak olan cihaz, aynı zamanda ilk 6 nm setine de sahip olacak.

Böylelikle telefon daha fazla güç tasarrufu ve yüksek hız arasında bir eşitlik sağlayarak çalışacak. Tabi ki önceki çipsetlere göre daha hızlı bir işlemci karşımıza çıkıyor. Şirket ayrıca, yeni yonga seti içindeki daha güçlü NPU‘dan yararlanacak olan görüntüleme ve oyun alanındaki AI uygulamalarından da bahsettti.

Çünkü MediaTek, önceki işlemcilerinde Cortex A77 çekirdeklerini kullanıyordu ve 2.66 Ghz hız elde edebiliyordu. Dimensity 1200 işlemcisine ise yeni Cortex A78 çekirdeklerini görüyoruz. Bu çekirdekler sayesinde 3.0 Ghz gibi yüksek hızlar elde edilebiliyor. Bunun dışında yeni yonga seti 5G desteği de sunuyor.

Realme ise bu yeni işlemciyi X9 PRO‘da kullanacağını ifade etti. Yeni modelin Android 11 ve UI 2.0 ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda cihazda, 108 Megapiksel ana kamera, 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,4 inç OLED ekran, 65 W destekli 4.500 mAh batarya da yer alıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Vivo X60 Pro Plus’ın Kamera Performansı Örneklerle Ortaya Çıktı!

Vivo yarın akıllı telefon pazarına yeni modeli olan X60 Pro Plus'ı tanıtarak aileye dahil edecek. Şirket bu yeni modelinin kamerasını oldukça fazla övmeye ve...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Hindistan, Whatsapp’ın Gizlilik Politikasını Geri Çekmesini İstiyor!

Bilindiği üzere Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yeni bir gizlilik politikası açıklamıştı. Bu politikayı Avrupa ülkeleri hariç diğer ülkelere zorunlu kılmıştı. Sözleşmeyi kabul...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Acer İki Yeni Chromebook Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!

Acer, bugün yeni Chromebook modellerini duyurmaya başladı. Şirket Chromebook Spin 511 ve 512 modellerini eğitim ve evden çalışma taleplerine yönelik çıkarıyor. 2'si 1 arada...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Vivo Y31, Snapdragon 662 İşlemcisiyle Duyuruldu!

Vivo dün Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikte Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha kattı. Aileyi genişleten şirket, yeni modelin ismini Y31 olarak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X9 Pro, Dimensity 1200 İle Gelecek İlk Telefon Olacak!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Realme, bu sıralar yeni akıllı telefonu X9 Pro'yu çıkarmayı planlıyor. Bilindiği üzere cihazın ilk görselleri geçen günlerde ortaya çıkmıştı ve...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014