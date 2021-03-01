Realme X9 Pro’nun Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Realme’nin Realme X9 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Telefon serisinin Realme X9 ve Realme X9 Pro adlı iki telefonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çinli bir kaynak, şirketin Realme X9 Pro akıllı telefonunu yılın ikinci çeyreğinde tanıtacağını iddia etti. Ayrıca cihazın temel özelliklerini de paylaştı.

Yeni sızıntı, Realme X9 Pro’nun sol üst köşesine yerleştirilmiş delikli bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ekran, Full HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı desteği taşıyacak.

MediaTek Ocak ayında Dimensity 1200 işlemcisini duyurduğunda Realme, Dimensity 1200 ile çalışan bir akıllı telefon piyasaya süreceğini onaylayan ilk markalardan biriydi. Tahminlere göre Realme X9 Pro yepyeni Dimensity 1200 işlemciyle gelecek.

Telefon, 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pilden güç alıyor. Fotoğrafçılık kısmında ise 108 megapiksellik bir ana kamera ile destekleniyor.

Bu özellikler, X9 Pro’nun Ocak ayında ortaya çıkan sızdırılmış ayrıntılarıyla tam olarak eşleşiyor. X9 Pro’nun 1080 x 2400 piksel FHD + çözünürlük sunan 6,4 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

108 megapiksel + 13 megapiksel (ultra geniş) + 13 megapiksel (telefoto) üçlü kamera kurulumu ve 12 GB’a kadar RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle desteklenecek.