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Realme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

64MP kameralı ilk telefon olan Realme XT modelinin teknik tasarımı, arka panel düzenini gün yüzüne çıkarıyor...

By Muhammed Arslan

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Realme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonları sırasıyla 12 MP ve 48 MP kamera ile tanıtıldılar. Şirket yöneticileri, bu cihazların tanıtılmasının ardından 64MP kameralı telefonu Eylül ayı bittiğide piyasaya süreceklerinin sözünü vermişti.

Bugün ise şirket 64MP kameralı telefon Realme XT‘nin ilk teknik çizimini paylaştı. Realme’den Xu Qi Chase, tarafından paylaşılan resim oldukça dikkat çekici. Telefonun arka panel tasarımı Realme 5’inkiyle neredeyse aynı.

Arka panelde bulunan ve dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu ile cihaz, neredeyse Realme 5 ailesiyle hemen hemen aynı görünüyor. Sadece renk seçeneği bakımından güzel bir Snow White rengine sahip.

Realme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

Arka panelde eksik olan büyük bir şey parmak izi tarayıcı oluyor. Realme XT’nin, ekranın altında bir optik sensöre sahip olması bekleniyor. Bu da bir OLED paneliyle geleceği anlamına geliyor. Şayet bu şekilde bir yaklaşım sergilenirse, Realme X teknolojiye öncülük ettiği için X ailesine sadık kalacaktır.

Cihaz Samsung’un en yeni ISOCELL Bright GW1 sensörüyle donatılmıştır. Ultra geniş açılı bir sensör, makro lens ve derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Bu telefondan eksik olan tek şey bir telefoto lens. Ancak Madhav Sheth bu özelliğin olmayacağını duyurmuştu.

KaynakPlayfuldroid
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