Realme XT Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin Redmi Note 8'deki 64MP kameradan sonra, Realme de piyasaya Realme XT'yi 64MP kameralı telefon olarak piyasaya sürdü.

Xiaomi‘nin alt markası Redmi kısa süre önce 64MP birincil kamera sensörüne sahip Redmi Note 8 Pro‘yu içeren Redmi Note 8 serisi akıllı telefonları piyasaya sürdü. Bugün, haftalar süren sızıntılardan sonra Realme, Hindistan’da Realme XT akıllı telefonunu tanıttı. Bu da Hint pazarındaki ilk 64MP akıllı telefon oldu.

Realme XT, 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve üstünde Corning Gorilla Glass 5 koruması olan 6.4 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip. Cihaz aynı zamanda bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Donanım olarak cihazda, 10nm işlem kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 712 AIE sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

Bellek yapılandırmasına göre üç farklı sürümü vardır – 64GB dahili depolama alanına sahip 4GB RAM, 64GB dahili depolamaya sahip 6GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip 8GB RAM. Ayrıca kullanıcıların depolama kapasitesini 256 GB’a kadar genişletmelerini sağlayan bir microSD kart yuvası da bulunmaktadır.

Akıllı telefonun en önemli özelliği kamera bölümüdür. Telefonun arka tarafında, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel Samsung ISOCELL Bright GW1 birincil sensöre sahip dört kameralı bir kurulum bulunuyor.

Birincil lens, f/2.25 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü, son olarak da 2/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel makro sensörü var.

Ön tarafta, akıllı telefon özçekim ve görüntülü görüşme için f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel Sony IMX471 sensörüne sahip. Ayrıca, Süper Doğrusal Hoparlör ve Süper Güç Amplifikatörü ile birlikte Dolby Atmos ses desteği ile birlikte geliyor.

4GB / 64GB’lık bir model için Realme XT 200 Euro’dan başlıyor. 6GB / 64GB’lık 215 Euro, 8GB / 128GB’lık modeli 240 Euro. İlk satış 16 Eylül öğlen saatlerinde gerçekleşecek.