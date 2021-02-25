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Realme Yeni Bir Akıllı Telefon İle Geliyor!

Realme 108 Megapiksel ana kameraya sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlamış durumda. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Realme

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, pazara sunduğu yeni modelleriyle oldukça iyi satışlar gerçekleştirmeye başlamış durumda. Şirket şu sıralar yüksek kamera çözünürlüğüne sahip olması beklenen yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. Bu yeni modelin ismi Realme 8 olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şirketin CEO‘su Madhav Sheth, bundan 5 ay önce Realme 8‘in çıkacağını haber vermişti.

Bugün ise bu yeni model hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yine Sheth‘in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma baktığımızda cihazın 108 Megapiksel bir ana kameraya sahip olacağı belii oldu.

Şirketin ilk 108 Megapiksel kamera çözünürüğüne sahip cihazı Realme 8 olacak. Bununla birlikte cihazın içerisinde 8 GB RAM, MediaTek’in Dimensity 720 yonga seti, Android 11 ve UI 2.0 yer alacak. Ayrıca bazı kaynaklarda yeni modelin bir de Pro versiyonunun da olacağı söyleniyor.

Şuan için yeni Realme 8 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlar oldu. Ancak şirketin ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşması bekleniyor. Cihazın ülkemize de gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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