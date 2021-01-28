Realme Yeni Bir Model Daha Piyasaya Sürecek!

Realme, akıllı telefon pazarına yeni bir model daha dahil etmeyi planlıyor. Yeni cihazın TENAA üzerinden bazı temel özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı. RMX3121 model numarasıyla gelen cihazın, büyük bir bataryası ve arka tarafında üçlü kamera modülü bulunuyor.

Bazı kaynaklarda bu yeni moelin Realme K13 olarak adlandırılacağı söyleniyor. Ancak firma tarafından henüz resmi bir doğruma bulunmuyor.









Yeni modelin, 6.52 inç LCD bir ekranı bulunuyor. Güç düğmesine gömülmüş bir parmak izi okuyucusu ile gelen cihaz, 5G bağlantısına sahip. 5.000 mAh batarya, Android 11 gibi özellikler cihazın ortaya çıkan diğer bilgileri arasında yer alıyor.

Telefonun, boyutları ise 163,9 x 75,7 x 8,4 mm‘dir. Söylentilere göre cihazın arka tarafında ana kameranın dışında 2 Megapiksel bir sensör olacak. Diğer sensörlerin ne olacağı konusunda henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.