Realme’nin İlk Kablosuz Kulaklıkları Satışta!

Realme Buds Air, Realme’nin ilk kablosuz kulaklıkları. Birkaç gün önce Realme X2 ile birlikte Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Yeni bilgi, önümüzdeki ay Çin’e ve ardından tüm dünyaya satışa sunulacağını açıkladı.

Digital Chat Station tarafından yayınlanan Weibo yayınına göre, Realme Buds Air önümüzdeki ayın başlarında Realme X50 5G akıllı telefonuyla birlikte duyurulacak. Realme’nin ilk 5G telefonunu 5 Ocak’ta açıklayacağına dair spekülasyonlar olduğu için, kulaklıkların çıkış tarihi hakkındaki bilgiler henüz kesin değil.

Realme Buds Air’in Hindistan’da satıldığı fiyatla aynı, 57 dolar (338 Türk Lirası) civarında bir fiyatla satılacağını da ekledi.

Realme Buds Air, kablosuz ses gecikmesini azaltmaya yardımcı olan özel bir yüksek performanslı R1 yongasına sahip. Bluetooth 5.0 ve oyun modu içeriyor. Google Asistan’ı destekliyor ve dokunmatik kontrolleri mevcut. Aynı zamanda anında otomatik bağlantıya, aşınma algılamasına ve gürültü iptaline yardımcı olmak için çift mikrofona da sahip.

Realme, kulaklıkların 3 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu ve şarj çantası ile 17 saate kadar dayanabildiği iddia ediliyor. Çanta, bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip ve ayrıca 10W kablosuz şarjı da destekliyor. Realme beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç renkte piyasaya sürülecek.