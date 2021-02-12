Realme’nin Yeni Kablosuz Kulaklıkları Ortaya Çıktı!

Geçen yıl Eylül ayında, Çinli teknoloji devi Realme’nin, Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile birlikte gelen bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeyi planladığı söylendi. Ardından, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Realme Buds Air Pro satışa sunuldu. Son zamanlarda, Realme’nin yakında iki yeni kulaklık piyasaya süreceği söyleniyor. Realme Buds Q2 ve Buds Air 2, birçok habere konu olsa da, şirket üçüncü bir kulaklık üzerinde çalışıyor olabilir.

Bir raporda yer alan detaylara göre, Çinli şirket aktif gürültü iptali olan bir model üzerinde çalışıyoe. Paylaşılan tanıtım afişi, Realme’nin popüler Amerikan grubu The Chainsmokers (EDM ikilisi) ile birlikte çalıştığını gösteriyor. Poster, “Noise off, Realme on” başlığıyla tanıtılıyor. Kulaklıkların gürültü engelleme özelliği ile geleceği söyleniyor.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC), istenmeyen arka plan gürültüsünü azaltmak için gürültü engelleme sistemi olarak kullanılıyor. Sistem, kulaklığın içindeki ve dışındaki sesleri dinleyen mikrofonlara, ses dalgalarını tersine çeviren bir ANC yonga setine ve nötrleştirici ses dalgaları ile dış sesi iptal eden kulaklığın içindeki bir hoparlöre dayanıyor.

Bir yan not olarak, Realme’nin The Chainsmokers ile kurduğu ortaklık, Buds Air Pro’nun üst modeli için olabilir. Henüz bununla ilgili resmi bir açıklama yok, bu yüzden henüz bir sonuca varamıyoruz. Daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.