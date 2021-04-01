Realme’nin Yeni Telefonu TENAA’da Görüntülendi!

Realme, bu haftanın başlarında Realme GT Neo ve Realme V13 5Gv’yi duyurmuştu. RMX3142 model numarası ve 5G özelliklerine sahip yeni bir orta sınıf telefon, TENAA telekom otoritesinden onay aldı. TENAA görünümü teknik özelliklerini ve görsellerini ortaya çıkarırken, nihai pazarlama adı gizli tutuluyor.

RMX3142 Realme telefon, arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya veya yana bakan bir parmak izi sensörüne sahip değil. Bu nedenle, bir OLED paneli ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelebileceği anlaşılıyor. Liste, sol üst köşede bir selfie kamera kesiti bulunan 6.43 inçlik bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Realme RMX3142‘nin sol kısmında ses kontrolü için düğmeler görülebiliyor. Sağ kenarında da bir güç düğmesi bulunuyor. Telefonun arka tarafının sol üst köşesinde dikdörtgen şeklinde bir kamera muhafazası bulunuyor. Üçlü kamera sistemine ve LED flaşa sahip olduğu da göze çarpıyor.

Realme RMX3142, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Cihaz, tipik değerinin 4.500mAh olabileceğini gösteren 4.400mAh değerinde bir batarya ile paketlenmiş. Telefon henüz 3C sertifikası almadı. Bu nedenle, RMX3142’nin desteklenen şarj hızları hakkında bir şey bulunmuyor. Son olarak, 159.1 x 73.4 x 8.1mm boyutlarında olduğu söyleniyor.