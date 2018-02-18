Red Dead Redemption 2 Hakkında Her Şey

Yıllarca gündemden düşmedi, uzun süre bekledik, hakkında çıkan söylentileri okuduk. Red Dead Redemption 2 şimdiye dek hiç bu denli yakın olmamıştı!

2010 sensinde John Marston’ın hikayesine şahit olduğumuz Red Dead Redemption, ikinci yapımıyla bu yılın sonlarında karşımıza çıkacak ve bizleri Vahşi Batı’nın kollarına bırakacak. Peki Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak? John’u tekrar görecek miyiz? Sürekli bahsi geçen Battle Royal modu tam olarak nedir? Aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Ne zaman ve hangi platformlara çıkıyor?

Read Dead Redemption 2, 26 Ekim tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak. PC kullananlar çok istiyor olsa da oyun ilk etapta PC için çıkmayacak gibi duruyor. İlk etapta diye belirtiyoruz çünkü kimsecikler oyunun PC’ye çıkmama ihtimali olduğunu düşünmüyor. GTA Online’ın gösterdiği başarıyı ve GTA V’in çıkış tarihlerini göz önüne aldığımızda, Read Dead Redemption 2’nin PC için 2019’un ortasında çıkacağını tahmin edebiliriz. Yeni nesil konsolların tahmin ettiğimiz çıkış tarih olan 2020’de konsollar için de yenilenmiş RDR 2 çıkacak denebilir. GTA V’in hem PS3’te hem de PS 4’te hem de PC platformunda yüz binlerce oyuncusu bulunuyor. Rockstar’ın RDR 2 için de benzer bir plan yaptığını düşünüyoruz.

Başkarakter kim? Hikaye nerede geçiyor?

Read Dead Redemption 2’nin haritası geçtiğimiz sene Reddit kulllanıcıları tarafından yayınlanmıştı. TechRadar’ın birçok farklı kaynağa onaylattığı harita, ilk oyunun bir kısmını içinde barındırıyor ancak haritanın doğuya doğru genişlemiş olduğunu rahatça görebiliyoruz.

RDR 1’in hikayesinden öncesini anlatan RDR 2’da ilk oyundaki başkarakterin yerini Dutch Çetesi’nin üyelerinden Arthur Morgan alacak. RDR 2 ilk oyundan 10-12 yıl öncesini anlatacak, zira oyunda Vahşi Batı’yı darmaduman eden Dutch Çetesi, ilk oyunun geçtiği 1911 senesinde çoktan dağılmıştı. Tahminlerimize göre Dutch Çetesi’nin en parklak dönemlerinde Vahşi Batı’nın altını üstüne getireceğiz.

Çoklu oyuncu modu bulunacak mı?

GTA Online, bildiğiniz gibi Rockstar ve dağıtımcı TakeTwo için adeta yumartlayan bir tavuk desek yeridir. İlk olarak 2013 yılında piyasaya çıkan GTA V, çıkışından sonra 4 yıl sonra 2017 yılında yılında bile 15 milyon kopya satmayı başarmıştı. Yeni oyuncuların çokluğundan ve güncellemelerden başlarsak GTA Online böyle bir başarı ortaya koymuşken, RDR2’den çoklu oyuncu modunu sakınması saçma olacaktır.

Sitemizde daha önceden yaptığımız haberde, Trusted Reviews sitesinin elde ettiği bilgilerin içeriğinden söz etmiştik. Orada yer alan bilgilere göre Red Dead Redemption 2, PUBG ve Fortnite gibi yapımlardan alıştığımız “Battle Royale” modunu Vahşi Batı’ya getirecek. Modun içeriği hakkında detaylı bilgi resmi olarak paylaşılmamış olsa da, karşımıza nasıl bir konsept çıkacağını tahmin etmek pek zor değil.

Paylaşılan belgelerde “Revive and Survive” adındaki modda iki takım karşı karşıya gelecek ve vurulan takım arkadaşlarımızı hayata geri getirmek için kısıtlı zamanımız olacak. Diğer mod olan “Money Grab” ise bildiğimiz bayrak kapmaca şeklinde olacak.

RDR 2 Online tıpkı GTA Online’da olduğu gibi açık dünya birimlerini ve yapısını bizlere sunacak. Soygunlar GTA V ve Online’ın en keyifli görevleriydi. RDR 2’nin kanunsuzları Duth Çetesi’nin konu alacağı soygunlar son derece eğlenceli olacaktır.

Şu an başkarakter Arthur olarak bilinse de, Rockstar GTA V’de olduğu gibi birden çok karakterin kullanımına müsade edebilir. Oyunun yayınlanan görsellerinde Vahşi Batı’nın kanunsuzlar çetesi toplu pozu yer alıyor. Arthur başkarakter olarak kalabilir ancak kimi görevlerde çetenin diğer üyelerini de kontrol edebiliriz.

Trusted Reviews tarafından paylaşılan bilgilere göre oyun, GTA V’e 2015 senesinde dahil edilen first-person kamera seçeneğini de barındıracak. Animasyonlar ve karakter etkileşimleri bu kamera açısını da düşünerek hazırlanmakta.

Ana hikaye, yaptığımız tercihler ve etkileşime geçtiğimiz karakterlere göre şekil alacak ve tüm NPC’ler gece gündüz döngüsüne uygun olarak kendi hayatlarına devam edecekler.