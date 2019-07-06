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Red Dead Redemption 2 PC Versiyonu için Yeni Detaylar

Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu karşımıza çıkabilir. Oyunun PC versiyonu için yeni iddialar gündemde. Peki, ne zaman çıkış yapılacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Red Dead Redemption 2

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri olan Red Dead Redemption için oyunu bir seri haline getiren yeni oyun duyurulmuştu. Kısa süre önce yapılan duyuruyla beraber Red Dead Redemption 2 oyunu piyasaya sürüldü.

Yeni oyunun piyasaya sürülmesinin ardından da yeni bir tartışma ortaya çıktı. Bu kez oyunun PC versiyonunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İlk olarak konsol versiyonlarının satışa çıktığı oyunun, PC için gelip gelmeyeceği soru işaretiydi. Şimdi ise bu sürüm için belli başlı bilgiler ortaya çıktı.

Red Dead Redemption 2 PC Sürümü

Aslında bu oyun için PC sürümü çok düşünülmüyor. Zaten ilk oyunda da konsollara özel bir seri sunulmuştu. Sadece konsollarda oynanan bir oyun olmasının yanında ikinci seri için PC sürümünün gelip gelmeyeceği de soru işareti olmuştu.

Firma tarafından herhangi bir PC sürümü duyurulmadı. Bunun yanında iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Oyunun çıkışının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine karşın Red Dead Redemption 2 PC sürümü için yeni ipuçları da ortaya çıkmış durumda.

Red Dead Redemption 2

Rock Star Games tarafından sunulan Social Club internet sitesi üzerinden ortaya çıkan bazı kaynak kodları, PC sürümü için önemli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. Bir geliştirici tarafından paylaşılan kodlar, PC ifadesinin öne çıkarıldığını gösteriyor.

Kodlar içerisinde yer alan PC ifadesinin Red Dead Redemption 2 oyunu için bu versiyonu işaret etmiş olması kesin değil. Firma henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. İddialara baktığımız zaman ise oyunun PC versiyonunun 2020 yılında geleceğini görüyoruz.

PC versiyonu için yeni bir iddia ortaya çıkacak olursa, sitemizden bu bilgileri paylaşacağız. Şimdilik paylaşılan detaylar bunlar ile sınırlı.

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