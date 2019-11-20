Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri

Red Dead Redemption 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı! Rockstar Games tarafından bugün oyunun PC versiyonunun satışa çıktığı duyuruldu. Peki, pek çok kullanıcı tarafından merakla ve heyecanla beklenen bu oyun için bilgisayarınız hazır mı? Gelin birlikte bilgisayarınızın bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağına bakalım.

Red Dead Redemption 2 bugün resmi olarak PC’ye geldi! Bunu Rockstar Games Launcher’da ve daha sonra (muhtemelen aralık ayında) Steam’de oynayabileceksiniz. Aşağıda Red Dead Redemption 2 PC için minimum ve maximum sistem gereksinimlerini paylaşıyoruz.

Bilgisayarınız bir GeForce GTX 1060 ya da Radeon RX 480 4GB kadar güçlü bir grafik kartına ihtiyaç duyacak ve Ryzen R5 1500X ya da Core i7-4770K 4 Çekirdekli 3.5GHz CPU ile eşleştirilmesi gerekecek. Tabii ki bu tüm grafik performanslarından yararlanabilmeniz için gereken özellikler.

Bu PC kurulumu, 1080p monitör çözünürlüğünde yüksek grafik ayarlarında saniyede 60 çerçeve hızı sunar. Red Dead Redemption 2‘yi, düşük ayarlarda oynamak için Radeon R9 280 grafik kartına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Core i5-2500K 3.3GHz veya FX-6300 işlemci ile 1080p monitör çözünürlükte 30FPS’ye ulaşıyor. Min özellikleri için 8 GB sistem belleğine de sahip olmalısınız. Grafik kartınızın DirectX 11 kullanabilmesi gerekir. Özetlemek gerekirse, Red Dead Redemption 2’nin önerilen ayarlarda çalışması için ortalama 3 yaşında bir PC’ye ihtiyacı var.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-6300

İşletim Sistemi: Windows 7

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB ya da AMD Radeon R9 280

Gereken Boş Hafıza: 150 GB

Red Dead Redemption 2 Maximum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-4770K ya da AMD Ryzen 5 1500X

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 480 4GB

Gereken Boş Hafıza: 150 GB

Red Dead Redemption 2 PC için minimum ve ideal sistem gereksinimlerini paylaştık. Fakat hepimizin bildiği gibi bazı ayarlarla oynayarak daha düşük sistemlerde de oynama şansınız var. Bunun için aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlerle sistem bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Hem kullanıcılar hem de biz size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

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