Trusted Reviews sitesi tarafından ortaya önemli bilgiler çıkarıldı. Sitenin eline 2017 ılının ağustos ayında ve ilerleyen süreçlerde Red Dead Redemption 2 ile ilgili birçok bilgi ve belge geçmiş ancak bu belgelerde yer alan iddiaların doğrulanma şansı olmadığı için paylaşmamayı tercih etmişler. Fakat son süreçte oyun ile ilgili gelen reklam materyallerinde ellerindeki belgeleri onaylayan bilgilerle karşılaştıkları için site tüm bildiklerini ortaya dökme kararı almış. İşte o bilgiler bu yazımızda sizlerle olacak.

Yapımcı Rockstar’ın belgeleri onaylayan görselleri, Red Dead Redemption 2’nin çıkış tarihinin duyurulduğu açıklama ile beraber paylaşılmıştı. Sitenin elindeki belgelerde de adı geçen karakterlenden oyunun baş kahramanı Arthur Morgan’ı ve Dutch’s Gang lideri Van Der Linde’nin resimleri Rockstar tarafından yayınlanmıştı. Site aşağıda görebileceğiniz gibi kendi ellerine geçen görselleri ve firma tarafından yayınlanan görselleri yan yana paylaştı. Resimlerde sol tarafta bulunan görseller Rockstar tarafından paylaşılırken, sağ tarafta yer alanlar ise siteye geçtiğimiz yıl ulaşanlar.

Red Dead Redemption 2 Çevrimiçi Modlar

Sitenin elindeki bilgilere göre oyunun çevrimiçi modları “Revive and Survive”, “Battle Royale” ve “Money Grab” isimleriyle tanıtılacak. Burada dikkatimizi ilk olarak Battle Royale çekiyor. Anladığımız kadarıyla Red Dead Redemption 2’de bu furyadan kapabildiği payı kapmayı düşünüyor. Oyunun Battle Royale modunun Fortnite veya PUBG gibi olup olmayacağı bilinmiyor fakat aynı ismi kullanıp farklı bir şeyle karşımıza geleceklerini sanmıyoruz. Vahşi Batı’da geçen bir Battle Royale çıkabilir karşımıza.

”Money Grab” modunda iki farklı takım halinde para çuvallarını ele geçirip üsse geri götürmeye çalışılacak. Bu modu bayrak kapmacaya benzetebiliriz.

“Revive and Survive” modunda iki takım karşı karşıya gelecek ve hayatını kaybeden takım arkadaşlarınızı hayata geri getirmek için sınırlı bir süreniz olacak.

Red Dead Redemption 2 Haritası

GTA Online’da olduğu gibi Red Dead Redemption 2‘de de açık dünyayı keyfinizce gezebileceksiniz ve bu dünya son derece aktif olacak. NPC’ler akşam olduğunda dükkanlarının önündeki eşyaları kaldırıp toplayacak, yeri geldiğinde süsleyecekler. Oyuncular her zaman yapabilecekleri görevlerle karşılaşacaklar ve bunları tamamlamalarına karşılık olarak birçok ödelin sahibi olacaklar. Bu görevlerin içinde 100 metre uzaklıkatan birini okla vurmak, belli bir mesafeyi yol almak gibi şeyler olacak.

GTA Online’daki dairelerin yerini bu oyunda çadırlar alacak ve oyuncular sahip oldukları çadırları geliştirebilecekler. Buna ek olarak yapımcıların notlarına göre oyunla beraber yardımcı uygulama da sunulacak. Akıllı telefonlarınız üzerinden kullanabileceğiniz bu uygulama ile sosyalleşme özelliklerine erişmenin yanında mini oyunlar da oynayabileceksiniz.

Red Dead Redemption 2 Oynanış Mekanikleri

Açık dünyada birçok kasaba ve bu kasabalarda bolca dükkan yer alacak. Western atmosferinde görmek isteyebileceğiniz her şey oyunda bulunacak. Eğer yeterince paranız varsa ve kendinize güveniyorsanız kumar da oynayabileceksiniz. Gizli kapaklı satış yapan mağazalar bulacak ve oralardan düşük fiyatlara alışveriş yapabileceksiniz. Oyunda yer alan NPC’ler gece gündüz döngüsüne uygun şekilde sizler gibi bahsi geçen pazarlara girip çıkabilecekler.

Red Dead Redemption 2’de kullanılabilecek taşıtların arasında, el arabaları, maden arabaları ve at arabaları yer alıyor. Taşıtlar kendi içlerinde zırhlı veya hızlı gibi özelliklere sahip olacaklar. Açık dünyada dolaşabilmeniz için temel yol demiryolu olacak. İstasyonlarda fazlaca vakit geçireceğinizi söylemek mümkün, istasyonların kendilerine özel NPC’leri de bulunacak.

Oyunda balıkçılığında ciddi bir yer tutacağı söyleniyor, olta takımları ve yem konusunda birçok seçenek olacak. Bir kavanoz kurtçuk bulup dere kıyısında balık tutmak keyifli bir deneyim olabilir. Oyunun içerisinde fazla sayıda ot ve bitki toplanabileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Oyunun en önemli oynanış mekanik bilgisiyse perspektif hakkında, Red Dead Redemption 2‘nin hem çok oyunculu kısmını, hem de ana hikayesini birinci şahıs açısından oynamak mümkün kılınacak. Sitenin elindeki belgelerde oyundaki animasyonların bu stile uyumlu olarak hazırlandığı belirtiliyor. Eagle Eye yeteğiniz sayesinde başına ödül konmuş kişileri görebilecek olmanın yanı sıra etraftaki hayvan ve balıkları da rahatça bulabileceksiniz.

Hikaye görevlerinde verdiğiniz kararlar ve kimle beraber yol aldığınız, farklı olaylara sebebiyet verebilecek. Böylelikle oyunun hikayesini tıpkı Witcher 3’te olduğu gibi farklı şekillerde dallandırmak mümkün olabilecek. GTA serisinden alıştığımız gibi aranma durumumuzu ekranın üst kısmından takip edebileceğiz. Suçlarımız arttığında başımıza konan ödül de artış gösterecek. Oyunda yoldan geçen birine saldırmak önemsiz bir suç sayılırken, bir bar basıp katliam yaparsanız dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Site yayınlamış olduğu belgeler hakkında Rockstar Games ile de doğrudan irtibat kurmuş, eğer yapımcı firma konu hakkında özel bir yorum yaparsa bunu da sitemizde bulabileceksiniz. Eylül ayında çıkacak olan oyun hakkındaki en detaylı bilgiler şimdilik bunlar.