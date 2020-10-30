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Red Hat Enterprise Linux RHEL 8.3 Geliyor – İşte Yenilikler

Ücretsiz Linux dağıtımları içerisinde ücretli olarak kullanıcılara sunulan Red Hat Enterprise Linux'un en kararlı sürümü olan 8.3 kısa bir süre sonra yayınlanacak...

Muhammed Arslan

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Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 Yayınlandı - İşte Yenilikler

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3’ün beta sürümünü 3 ay önce yayınlanmıştı. Şimdi ise Red Hat ekibi şimdi RHEL 8 platformunun RHEL 8.3 adlı yeni bir kararlı sürümünü duyurdu.

En son kararlı sürüm, yeni güvenlik profilleri, gelişmiş performans özellikleri ve güncellenmiş araçları beraberinde getiriyor. Üstelik bulut benzeri algoritma ile geliştirilerek daha fazla istikrar sağlamayı amaçlıyor.

Red Hat Enterprise Linux 8.3 ile Gelen Yenilikler

RHEL 8.3 ile Red Hat, Linux platformunu kolayca yönetme, yapılandırma ve otomatik hale getirmenize yardımcı olacak özellikleri ekledi. Bunları da Sistem Rollerini daha da genişleterek başardı.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 Yayınlandı - İşte Yenilikler

Core ve günlük ayarları, SAP HANA, SAP NetWeaver ve yönetim gibi yeni sistem rolleri geliştirilmiştir. Ayrıca RHEL 8.3 sürümü, Red Hat Enterprise Linux sistemine en iyi güvenlik uygulamaları ve standartlarına göre daha verimli bir şekilde yapılandırmak için yeni Güvenli İçerik Otomasyon Protokolü (SCAP) profilleri de ekledi.

Bir diğer önemli güncelleme geliştirici çerçevelerini, veritabanlarını, kapsayıcı araçlarını ve diğer kaynakları içeren Uygulama Akışları (AppStream) mağazasına getiriliyor.

RHEL 8.3 ile En Son Sürüme Yükseltilen Araçlar

  • Git 2.26
  • Nginx 1.18
  • Node.js 14
  • Perl 5.30
  • PHP 7.4
  • Ruby 2.7

RHEL v8.3, içerikleri ve görüntüleri yönetmek için Podman 2.0 ile birlikte Buildah ve Skopeo için güncellenmiş image dosyalarını da yeniledi. Yeni özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin tam listesi için RHEL 8.3 sürüm notlarını okuyabilirsiniz.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 Yayınlandı - İşte Yenilikler

Red Hat Enterprise Linux – RHEL 8.3 Nasıl Kurulur

Şu anda, kararlı Red Hat Enterprise Linux 8.3 resmi olarak kullanıma sunulmamıştır. Kararlı sürüm önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. Aynı Müşteri Portalı üzerinden tüm aktif Red Hat Enterprise Linux aboneliklerine erişilebilecek.

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