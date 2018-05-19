Akıllı telefon dünyasının neredeyse iki senedir konuştuğu modellerden birisi RED Hydrogen akıllı telefonları oldu. İçerisinde özel bir sistem bulunduracağı ve bu sayede 3D görüntüleri izlememize izin vereceği, gözlük ya da ekstra bir aksesuar zorunluluğu olmayacağı belirtilen RED Hydrogen akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağı konusu ise bir türlü netlik kazanmamıştı.

Açıkçası telefonların ne zaman tanıtılacağının açıklanmamış olması, bu reklam çalışması olabileceğini bile ortaya çıkarmıştı. Fakat son gelen haberler merakla beklenen telefon için oldukça olumlu gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Buna göre yeni akıllı telefon modellerinin sonunda tanıtımı yapılacak.

RED Hydrogen Ne Zaman Tanıtılacak?

Bu kez açıklama hem Verizon hem de AT&T tarafından yapıldı. Operatör yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre yeni akıllı telefonların tanıtılması çok yakın. Çok uzun süredir beklenen bir akıllı telefon modeli olmasının yanı sıra 3 boyutlu görüntüleri gözlüksüz bir şekilde sunacak olması, yeni modelin epey bir farklılık getireceğinin en büyük kanıtı. Sadece 3 boyutlu görüntü özelliği değil bunun yanında hologram ve benzeri sistemleriyle de dikkat çekmesini beklediğimiz akıllı telefonların, nasıl bir sisteme sahip olacağını da henüz öğrenemedik.

Fakat yeni modelin gerek kamera kısmında gerekse de teknik özellikler kısmında rakiplerinden çok daha farklı bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamada yeni modelin tam olarak ne zaman geleceğinin kesin olmadığının vurgulandığını da belirtelim. Fakat verilen bilgilere göre tüm bu özellikleriyle beraber yeni akıllı telefon yaz ayları bitmeden gelecek. Yaz bitmeden yeni modelin satışı çıkması bekleniyor. Ancak fiyat konusunda beklentiler çok yüksek.

Giriş modelinin fiyatı için 1295 dolar iddiası var. 5 bin TL bandının üzerinde bir fiyata karşılık gelen rakamın sadece giriş seviyesi akıllı telefonlar için geçerli olacağını da ekleyelim. Biraz daha gelişmiş bir model olması beklenen Plus serisinin fiyatının ise 1595 dolar olacağından söz ediliyor. Her iki fiyat içinde rekor açıklamasını yapabiliriz. RED Hydrogen tanıtıldığı zaman sitemizde yeni modele yer vereceğimizi de belirtelim.