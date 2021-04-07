RedMagic Watch, Karanlık Mod Özelliğine Kavuşuyor

ZTE’nin alt markası Nubia, geçtiğimiz ay RedMagic akıllı saatini duyurdu. RedMagic Watch olarak adlandırılan ve şimdilik Çin’e özel akıllı saat, ara yüzlerinden birine karanlık bir mod getiren bir güncelleme almaya başladı.

Resmi RedMagic hesabından bir Weibo gönderisine göre, akıllı saatin yardımcısı olan RedMagic Sports uygulamasının son güncellemesi, otomatik olarak beyaz bir arka plandan (ışık modu) siyah bir arka plana geçiş yapan belirli bir saat yüzünü (Astronaut) seçmenize olanak tanıyor.

RedMagic Watch, 1,39 inç 454 x 454 AMOLED ekrana ve saati kontrol etmek için sağ tarafta iki fiziksel düğme bulunduruyor ve 91 dolar değerinde. Saat, kullanıcının sahadaki en aktif pozisyonunu gösteren bir ısı haritası ekleyen futbol dahil 16 spor modunu destekliyor.

GPS, QZSS ve Beidou için destek ekleyen bir Sony GNSS alıcısı var. Sağlık sensörü, 24 saatlik kalp atış hızı ölçümü ve kan oksijen seviyesi tespiti için destek ekliyor. RedMagic Watch, tipik kullanım modunda 15 günlük bir pil ömrüne sahip, ancak temel saat modunda 23 güne kadar çıkabiliyor veya GPS açıkken 50 saate kadar düşebiliyor.