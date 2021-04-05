Redmi 20X’in Tasarımı Ortaya Çıktı – Yeni Xiaomi Telefonu!

Redmi 20X adlı yeni bir akıllı telefonun posteri ortaya çıktı. Görsel, tasarımını, temel özelliklerini ve renk sürümlerini gözler önüne seriyor. Telefonun, geçen yılki Redmi 10X 5G telefonun yerini alması bekleniyor.

Redmi 20X, delikli bir ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor ve arka kamera kurulumu, çift LED flaşlı üçlü bir kamera kurulumu sunuyor. Telefonun ilk iki kamerasının etrafında gümüş bir levha görülebiliyor. Telefon gümüş, mavi ve yeşil gibi üç renk seçeneği bulunduruyor.

Redmi 20X, 90Hz ekrana sahip 5G’ye hazır bir telefon diyebiliriz. Arka kamera kurulumu 48 megapiksel ana lense sahip. Poster ayrıca Redmi 20X’in 4 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün 152 dolar olarak fiyatlandırılacağını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte Redmi 20X’in en ucuz 5G telefonlardan biri olarak gelmesi bekleniyor. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı, Mart ayında küresel pazarlar için duyurulan Redmi Note 10 5G‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.