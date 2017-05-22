Redmi 4 yarın satışa çıkacak

Geçen hafta Xiaomi Redmi 4‘ün Hindistan’da satışa çıkacağını duyurduk. Telefon sadece Amazon Hindistan’da satışa hazır hale geldi ve öğleden sonra kullanıma sunulacak.

Telefonun, iki farklı çeşidi var, 2GB/16GB için 109 USD ve 3GB/32GB için 139 USD. 4/64GB modeli ise haziran sonuna doğru piyasaya sunulacak.

Akıllı telefonun özelliklerini hatırlatmak gerekirse; 4.100 mAh gibi büyük bir batarya ile piyasaya çıkacak. Parmak izi sensörü, 16 GB arka kamera 5″ HD ekran, Snapdragon 435 işlemci ve Android N işletim sistemi ile kullanıcıların beğenisini beklicek.