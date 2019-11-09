Redmi 5 ve Redmi Note 5 için Güncelleme Geldi!

Xiaomi, en yeni MIUI 11 modellerinin güncellenmesi konusunda ısrarcı davrandı. Redmi Note 5 ve Redmi 5 de güncellemeyi almış en son modeller arasında. Her iki model de MIUI V11.0.1 sabit güncellemesini tabi tutuldu ancak her ikisi de Android 9‘u kullanmaya devam edecek. Redmi Note 5 güncellemesinin paket boyutu 677 MB iken Redmi 5‘inki 591 MB.

Güncelleme her iki modele de Android 10 uygulamamasına rağmen, MIUI 11, Dark Mode dahil olmak üzere telefonlara birçok şaşırtıcı özellik getirdi. Yeni özellikler, MIUI sürümlerinin geleneksel bir özelliği olan UI için yeni simgeler içeriyor. Bu güncelleme aynı zamanda daha yumuşak animasyonlar, Ultra Güç Tasarrufu Modu ve çocuklar için güvenli bir dijital ortam sağlayan Çocuk Modu‘nu da getiriyor.

MIUI 11, çok fazla zaman harcamaktan kaçınanlar için de sahibinin akıllı telefon kullanım süresini eşit olarak izleyebilmekte. Ayrıca, deprem uyarıları ile birlikte pil tasarrufu yapmak için ekran kapalıyken bile ekranı harici bir ekrana aktarma özelliği de mevcut.