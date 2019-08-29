Redmi 5G Destekli Cihazını 2020’ye Saklıyor!

Birkaç gün önce Lu Weibing, Redmi K30‘un 5G desteğine sahip olacağını açıkladı. Redmi telefonlarının önceki modellerinin piyasaya sürülme tarihleri arasında bir yıl olmadığını varsayarsak, yeni telefonların gelecek yıl piyasaya sürülmesi muhtemel. 5G destekli cihazların bu yıl tanıtılması beklenirken, ne yazik ki bu durum değişecek gibi duruyor.

Bugün yapılan resmi bir duyuru, 5G destekli Redmi cihazının bu yıl içerisinde tanıtılmayacağını ortaya koydu. Açıklama Weibo üzerinden yapıldı. Şirket tarafından Redmi 5G telefonunun 2020’de geleceği açıklandı.

Gelecek yıla kadar 5G destekli Redmi telefonu artık beklenmiyor. Belirli bir tarih söz konusu değil. Bu yüzden gelecek yılın başlarında mı yoksa sonrasında mı olacağını söyleyemeyiz. Redmi K30 5G akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle, daha fazla insan 5G akıllı telefona sahip olacak.

HMD Global, gelecek yıl uygun fiyatlı bir Nokia 5G akıllı telefonunu duyurmayı da planlıyor. İlk önce kimin tanıtacağını görmek ilginç olacak. Redmi K30, Redmi K30 Pro ile birlikte gelebilir. Bunlardan ikincisi muhtemelen 5G desteğine sahip olacak. Bununla birlikte, Redmi K30 Pro, hangi yonga setinin kullanılacağıyla ilgili bir açıklama yok. Belki de Snapdragon 855 olabilir.

Gelecek yıla kadar işler bir şekilde değişebilir. Şimdilik yeni telefonlar hakkında açıklama yapmak için henüz çok erken. Önümüzdeki yıl Qualcomm’un mu veya MediaTek’in mi orta seviye işlemcilerinin 5G modemlerle geleceğini bilmiyoruz.