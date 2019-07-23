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Redmi 64MP Kameralı Telefon Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı!

Redmi'nin 64MP kameralı telefonunda dörtlü kamera kurulumu bulanacak ve bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğü beraberinde getirecek....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi 64MP Kameralı Yeni Bir Telefonu Piyasaya Sürecek!

Kısa bir süre önce 48 megapiksel kamera sensörlü akıllı telefonlar popüler hale gelmeye başladı. Akıllı telefon üreticileri şimdi yeni adımlar atacak ve kısa süre sonra 64 megapiksel kamera sensörüne sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışmaya başlayacaklar. Üreticiler arasında Xiaomi’nin alt markası Redmi, yarışı önde götürüyor.

Dün Redmi, 64 MP’lik sensöre sahip bir akıllı telefonun kamera örneğini paylaştı. Bununla birlikte mobil endüstrisi 64 MP kameralı cep telefonları çağına resmen girdiğini duyurdu.

Redmi’nin 64 MP sensörlü ilk akıllı telefonunun 9248×6936 piksel ve yaklaşık 20 MB boyutunda görüntüler sunduğuna inanılıyor. Telefondan alınan bir ekran görüntüsü ise, “64MP” modunun yanı sıra portre, gece çekimi, panorama ve slow-mo video kaydı gibi farklı modlarının da olduğunu gösteriyor.

Redmi 64MP Kameralı Telefon Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı!

Şimdi, şirket yaklaşan akıllı telefon hakkında resmi olarak daha fazla açıklama yapmaya başladı. Akıllı telefonun, birincil sensörünün 64 megapiksel olacağı dört kamera sensörüyle birlikte geleceğini doğruladı. Ayrıca, tek bir görüntünün yaklaşık 20 MB boyutunda olacağı da söz ediliyor. Çözünürlüğün 8K TV’lerin üzerinde olacağı ve muhtemelen şimdiye kadar yapılmış bir akıllı telefon için bugüne kadarki en yüksek çözünürlük olacağı da eklendi.

Şirket bunu onaylamamasına rağmen, Redmi akıllı telefonun, piksel bindirme teknolojisi sayesinde düşük ışıklı ortamlarda 16MP görüntüler sunacak. Ancak çıktı olarak piksel birleştirme Tetracell teknolojisi ile görüntüler son derece net çıkacak. Ayrıca remosaik algoritma ile birlikte gelen Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP sensörüne sahip.

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