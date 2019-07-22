Redmi 64MP Kameralı Telefonunun Fotoğraf Örneğini Yayınladı!

Redmi, dünyanın ilk 64MP kameralı akıllı telefonu olduğu söylenen 64MP kameralı akıllı telefonu için bir fotoğraf örneğini yayınladı. Şirket resmi akıllı telefon örneğini Weibo hesabında paylaştı. Ancak telefondan gelen orijinal bir örnek değil, fotoğraf kedinin gözünün tüm ayrıntılarını göstermek için bir kedinin resmini yakınlaştırıyor.

Görüntü dışında, duyuruda ortaya çıkan telefonla ilgili başka bir ayrıntı yoktur. Öte yandan Realme ve Samsung da 64MP kamerası bulunan akıllı telefon üzerinde çalışıyorlar. Realme’nin CEO’larından Madhav Sheth, geçen ay haziran ayında 64MP kameralı cep telefonunun detaylarını gösteren birkaç kamera örneği de paylaştı.

Görünüşe göre en son yayınlanan görsel ile Xiaomi’nin alt markası Redmi, dünyanın ilk 64 MP kameralı cep telefonunu kısa süre sonra piyasaya sürecek. Birkaç haftadır bu yaklaşan 64MP Akıllı Telefon ile ilgili haberleri duyduk. MIUI kamera uygulaması içindeki 64MP UltraPixel modu ve 64MP çift kamera gibi modların Redmi’nin bu 64MP kameralı telefonda çalıştığını açıkça gösteriyor.

Kısa bir süre önce Redmi’nin Redmi K20 ve Redmi K20 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğünü gördük. İlk 64MP akıllı telefonu piyasaya sürecek savaşı kimin kazanacağını görmek ilginç olacak.