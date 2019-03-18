Redmi 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Çin’deki bir açılış etkinliğinde Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Redmi Note 7 Pro ve Redmi 7 telefonlarını tanıttı. Tasarım söz konusu olduğunda Redmi 7, su damlası tarzı çentikli bir ekrana ve gradyan arka paneline sahip.

Ayrıca Redmi’nin ürettiği ilk Snapdragon 632 mobil yonga setini destekleyen telefon. Redmi 7 modeli, 1520 x 720 piksel HD+ çözünürlük sağlayan bir ekran ile geliyor. 19:9 en boy oranı var ve %84 NTSC renk desteği sunar.

TUV Rheinland ekranı olduğu için Redmi 7 kullanıcıları, zararlı mavi ışınların emisyonunu etkili bir şekilde azalttığı için göz yorgunluğu yaşamayacaklar. Corning Gorilla Glass 5 paneli telefonun geniş ekranını koruyor.

Motorola Moto G7, G7 Play, Asus ZenFone Max M2, Meizu Note 8 ve Honor 8C modellierinde bulunan Snapdragon 632 yonga seti, Redmi 7 telefonuna da 4 GB RAM ile birlikte güç veriyor.

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 ile birlikte gelen Redmi 7, 64 GB’a kadar depolama çeşitlerinde satın alınabilir durumda. Cihaz, kolay okunabilmesi için daha büyük yazı tiplerini de destekliyor.

Redmi 7’nin 4.000mAh büyüklüğündeki bataryası beklemede süresinde tahmini 400 saat dayanabiliyor. Ayrıca Çinli üretici, sistem optimizasyonları ile pil performansını artıran AI güç tasarrufu özellikleri için destek içeriyor.

Yüksek voltajlı güç amplifikatörü PA ile Redmi 7, önceki modele göre yüzde 40 daha yüksek ses üretebiliyor.

Arkasında çift kamera kurulumu bulunuyor. Bunlar 12 megapiksellik ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüdür. Ana sensör 2017 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 6 akıllı telefonunda bulunan ile aynı. Redmi 7’nin ön yüzünde yapay zeka destekli 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Redmi 7, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Kızılötesi uzaktan kumanda, microUSB 2.0 ve 3.5mm ses girişi gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.

Redmi 7 Fiyatı