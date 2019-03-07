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Redmi 7 Tanıtım Öncesi Canlı Videosu Yayınlandı!

Xiaomi'nin en yeni orta sınıf akıllı telefonu Redmi 7, ilk defa elden çekim bir videoda canlı olarak görüntülendi....

By Muhammed Arslan

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Redmi 7 Tanıtım Öncesi Canlı Videosu Yayınlandı!

Redmi Note 7 ve Note 7 Pro modellerinden sonra serinin yeni üyesi Xiaomi Redmi 7 geliyor. Akıllı telefonun kısa bir süre önce birçok özelliği sızıdırılmıştı. Bugün ise telefonun elden çekim bir videosu ön ve arka tasarımını ortaya çıkardı.

Redmi 7, gradyan renkli bir plastik arka panel ile donatılmıştır. Telefonun ön tarafında su damlası tarzı bir çentikli ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesi oldukça kalın. Akıllı telefonun arka panelinde dikey çift kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusuna sahiptir.

Redmi 7 modeli, 1520 x 720 piksel HD+ çözünürlük üreten 6.2 inç ekran ile donatılmıştır. Snapdragon 632 yonga seti, akıllı telefona güç veriyor. Ayrıca 4.000mAh batarya kapasitesi var. Telefonun 3C sertifikası, 10W şarj ile donatılacağını gösterdi.

Akıllı telefonun 2GB RAM + 16GB depolama, 3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolama gibi üç farklı bellek seçeneğinde gelmesi bekleniyor. Telefonun çift kamerasının birincil sensörü 12 megapiksellik bir lens içeriyor. Buna karşılık 8 megapiksel selfie kamerası ile donatılmıştır.

Diğer Redmi telefonlara göre daha düşük özelliklerinin bulunması, akıllı telefonun biraz daha ucuz bir fiyata geleceğini gösteriyor. Şu an için herhangi bir resmi açıklama olmasa da kısa bir süre sonra akıllı telefon resmi olarak tanıtalacak.

KaynakYouTube
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