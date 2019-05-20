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Redmi 7A Bütün Özellikleri Yayınlandı!

Redmi'nin giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 7A, parmak izi tarayıcısı olmadan geliyor...

By Muhammed Arslan

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Redmi 7A Bütün Özellikleri Yayınlandı!

Geçen hafta Redmi 7A, M1903C3EE model numarasına sahip olarak Çin sertifika sitesi TENAA’da görüldü. Bugün ise liste cihazın tüm özelliklerini gösterecek şekilde güncellendi. Fakat şu an itibariyle, şirketten piyasaya süreleceği tarih hakkında resmi bir onay gelmedi. Ancak 28 Mayıs’ta Redmi K20 serisi lansmanı sırasında duyurulması bekleniyor.

Yeni akıllı telefon 7A, bir polikarbonat gövdeye ve önde 2.5D eğimli cama sahip olacak. Özellikleri arasında Redmi 7A, HD+ (1440 x 720 piksel) çözünürlük ve 18:9 ekran gövde oranı ile 5.45 inç IPS ekrana sahip. Geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 6A bile aynı ekran donanımı ile geldi.

Redmi 6A MediaTek Helio A22 yonga seti tarafından desteklenirken, yaklaşmakta olan 7A, Qualcomm Snapdragon yonga setini kullandığı söyleniyor. Listeye göre, 1.4 GHz hızında çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.

Redmi 7A Bütün Özellikleri Yayınlandı!

2GB + 16GB, 3GB + 32GB ve 4GB + 64GB depolama seçeneklerinde gelecek. Daha fazla depolama alanına sahip olmak için MicroSD kart yuvası da vardır. Kamera bölümünde ise cihaz, arkada LED flaşlı 13MP kamera ve ön tarafında ise 5MP kamera ile geliyor. Cihazda parmak izi tarayıcı yok. Bunun yerine selfie kamerasını kullanarak yüz kilidini destekleyecek.

Yaklaşan telefon, 3.900mAh batarya ile donatılacak. Bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3.5mm ses girişi ve bir MicroUSB 2.0 bağlantı noktası bulunur. Listeye göre Redmi 7A, Siyah, Kırmızı, Mavi, Pembe, Beyaz, Yeşil, Mor ve Gri renk seçenekleriyle sunulacak.

KaynakDailyhunt
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