Redmi 7A Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin alt markası Redmi son birkaç aydır akıllı telefonlarını daha çok bütçe ve orta sınıflarda piyasaya sürmeye başladı. Bunlara ek olarak ilk amiral gemisi Redmi K20 de, kısa bir süre sonra tanıtılacak. Bugün ise şirket bir başka bütçe akıllı telefonunu daha tanıttı – Redmi 7A.

Geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 6A‘nın gelişmiş sürümü olan Redmi 7A, tasarım açısından aynı görünüyor. Ancak daha belirgin bir ekrana sahip ve ön tarafta göze çarpan çerçevelerle birlikte geliyor. Redmi 7A, 18:9 çözünürlüğe sahip 5.45 inç IPS LCD HD ekran ile donatılmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, Redmi’nin logosu, bu sefer arkada değil de ön kısımda kullanılmıştır.

Redmi 7A’nın ayrıca daha önce piyasaya sürülen Redmi Telefonlarına benzer şekilde suya dayanıklı P2i nano kaplı olduğu iddia ediliyor. Donanım olarak MediaTek Helio A22 yonga setine dayanan önceki modelin aksine Qualcomm Snapdragon 439 yongası tarafından destekleniyor.

Kameralara gelince, önde ve arkada birer kamera yer alıyor. AI güzelleştirmesini de destekleyen 13MP AI destekli bir arka kamera ve bir dizi AI özelliğine de sahip 5MP selfie kamerası ile birlikte geliyor. Selfie kamerası ayrıca AI güzelliği, AI arka plan bulanıklılık ve kimlik doğrulama için AI Yüz Kilidi özelliğini destekliyor.

Redmi 7A, depolama alanında ise, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama seçenekleri sunar. İyi bir 4000mAh batarya ile çalışıyor. Yazılımın önünde, Redmi 7A, kullanıcıların çocuklarının kurulum ve mobil kullanım sürelerini yönetmelerini sağlayan yerleşik bir Affection Guardian uygulaması özelliği ile birlikte geliyor.

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Redmi 7A’nın fiyatı, 28 Mayıs’ta Redmi K20 akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Mat Siyah ve Sabah Mavisi renk seçeneklerinde sunulacak.