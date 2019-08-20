Redmi 8 Canlı Canlı Görüntülendi

Redmi, son dönemin en aktif markalarından biri olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yeni akıllı telefon modellerinde biraz daha dikkat çeken özellikler sunmaya başlayan markanın, son olarak Note 8 akıllı telefonları gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni bir akıllı telefon modeli daha ortaya çıktı. Bu kez Redmi 8 modelinin görselleri yayınlandı.

Yeni akıllı telefonların canlı görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Redmi 8 modelinin tasarımı konusunda da detaylar ortaya çıkmış oldu. Öncelikle bu modelin teknik özellikleri paylaşılmıştı. Şimdi ise tasarım için de merak edilenler ortaya çıkmış oldu. Hemen yeni seri akıllı telefonların detaylarından söz edelim.

Redmi 8 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modelinde su damlası şeklinde çentik alanının kullanılması bekleniyor. Görsellerde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Su damlası çentik alanının kullanıldığı telefonun, geri kalan kısımlarda tamamen ekrandan oluşması bekleniyor. Bunun dışında arka kapak kısmında is üst üste sıralanmış bir şekilde gelecek olan kameraları görmek mümkün olacak.

Üst üste sıralı bir şekilde kullanılacak olan çift kamera ve hemen altında da bir parmak izi sensörünü göreceğiz. Kamera alanının ayrı bir şekilde kullanılacak olması, bu modelin tasarımını destekleyecek nokta olarak karşımıza çıkacak.

Genel olarak tasarım bu şekilde karşımıza çıkacak. Bunun dışında teknik özelliklerden de söz edelim. Redmi 8 akıllı telefonlarının giriş seviyesi ile orta segment arasında bir model olduğunu görmek mümkün olacak. Snpadragon 439 serisi işlemcilerin kullanılması beklenen yeni akıllı telefonlar, değişken RAM kapasitesiyle fark yaratacak.

Öyle ki telefonların 2,3 ve 4 GB RAM seçenekleri bulunacak. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise yine geniş ekran göreceğiz. 6.21 inçlik geniş ekranın HD+ çözünürlük değerine sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Panel olarak ise yine LCD tercihi yapılacak.

12 MP + 8 MP değerinde çift arka kameraları, 8 MP değerinde ön kamerası ve 5000 mAh değerinde bataryasının bulunması beklenen Redmi 8 akıllı telefonlarının kısa süre sonra tanıtılması bekleniyor. Fiyatlar ise henüz belli değil.