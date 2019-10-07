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Redmi 8 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Redmi'nin orta sınıf akıllı telefonu Redmi 8, amiral gemisi düzeyinde özelliklere sahip olabilir...

By Muhammed Arslan

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Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi 8, 9 Ekim Çarşamba günü tanıtılacak. Orta seviye bir telefon olarak Mart ayında tanıtılan Redmi 7‘nin gelişmiş bir sürümü olarak gelecek. Piyasaya sürülmeden önce Redmi India ve Xiaomi India Başkanı MD, telefonla ilgili bazı ayrıntıları açıkladı.

Haftasonu boyunca yayınlanan tweetlere ek olarak, TENAA listesi sayesinde de bazı özellikleri belli oldu. Telefonda 5000mAh kapasiteye sahip büyük bir batarya var. Büyük bir batarya ile birlikte hızlı şarj desteği mevcut. Tam olarak belli olmasa da 18W Hızlı Şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Redmi 7, 4000mAh bataryaya sahipti. Sadece şarj için 10W’a kadar destekliyordu. Bu yüzden Redmi’nin sadece pil kapasitesini arttırma değil, aynı zamanda hızlı şarj teknolojisini de dahil etme kararı iyi bir karar. Aynısı 5000mAh bataryaya sahip olan ancak 10W’dan daha hızlı şarj edemeyen Realme 5 için de söylenebilir.

Redmi 8’in alacağı bir diğer büyük yükseltme ise, kendinden önceki modelinde yer alan MicroUSB bağlantı noktasına karşılık USB-C tipi bağlantı noktasına sahip olması. Redmi 8A ve Redmi 8’in USB Tip-C portları da almasıyla, gelecekte piyasaya sürülen Xiaomi veya Redmi telefonlarının MicroUSB portu alması beklenmiyor.

Redmi 8 için bir etkinlik sayfası, telefonun özelliklerine son noktayı koyuyor. Son derece üst model ekran koruması, düşmeye karşı koruma, gradyan arka panel tasarımı, ekranı ikiye bölme ve daha birçok özelliğe sahip olması bekleniyor.

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