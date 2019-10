Redmi 8 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Redmi 8, 9 Ekim Çarşamba günü tanıtılacak. Orta seviye bir telefon olarak Mart ayında tanıtılan Redmi 7‘nin gelişmiş bir sürümü olarak gelecek. Piyasaya sürülmeden önce Redmi India ve Xiaomi India Başkanı MD, telefonla ilgili bazı ayrıntıları açıkladı.

Haftasonu boyunca yayınlanan tweetlere ek olarak, TENAA listesi sayesinde de bazı özellikleri belli oldu. Telefonda 5000mAh kapasiteye sahip büyük bir batarya var. Büyük bir batarya ile birlikte hızlı şarj desteği mevcut. Tam olarak belli olmasa da 18W Hızlı Şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Redmi 7, 4000mAh bataryaya sahipti. Sadece şarj için 10W’a kadar destekliyordu. Bu yüzden Redmi’nin sadece pil kapasitesini arttırma değil, aynı zamanda hızlı şarj teknolojisini de dahil etme kararı iyi bir karar. Aynısı 5000mAh bataryaya sahip olan ancak 10W’dan daha hızlı şarj edemeyen Realme 5 için de söylenebilir.

#Redmi8 comes with a flagship-level Sony sensor but is that enough for Mi fans?

Introducing bigger battery & fast Charging support to ensure you are never out of action. It's time to own the best of #BatteryCameraAction.

Arriving on 9th Oct.

Know more: https://t.co/nsALpVdb13 pic.twitter.com/PeYBmTJqNM

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) October 5, 2019