Redmi 8A Çıkış Tarihi Onaylandı!

Bu yılın temmuz ayında Xiaomi, Redmi 7A bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Sadece birkaç ay sonra, Çinli teknoloji devi, Redmi 7A modelinin gelişmiş bir sürümü olan Redmi 8A modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi bugün Redmi 8A akıllı telefonunun 25 Eylül’de Hindistan’da piyasaya sürüleceğini belirten bir tweet paylaştı. Şirketin paylaştığı tweetteki tanıtım görüntüsü, cihazın bazı özelliklerine de ışık tutuyor.

Tanıtım posteri, Redmi 7A’nın aksine nokta çentikli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Zira telefonun ön panelinin resmi posterde yer alıyor. Şirketin resmi web sitesindeki akıllı telefonun sayfası, daha büyük ekranda sürükleyici görüntüleme deneyimi, daha büyük batarya ve daha hızlı şarj etme imkanı sunuyor.

Mi fans, India’s best-selling smartphones, the Redmi A series, is coming to create waves yet again. 😇

This time around, we've made it all the more dumdaar. 💪 Get ready for #Dumdaar #Redmi8A on 25th September. 😍

Guess its dumdaar features!👍#Xiaomi ❤️ #DumdaarRedmi8A pic.twitter.com/IdhzkAvYN2

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 19, 2019