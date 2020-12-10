Redmi 9 Power 17 Aralık’ta Geliyor

Redmi 9 Power‘ın 15 Aralık’ta geleceği söylendi, ancak şirket bugün Redmi 9 Power‘ın Hindistan’da öğlen saatlerinde 17 Aralık’ta tanıtılacağını açıkladı.

Redmi, akıllı telefonun özelliklerini henüz detaylandırmadı, ancak Xiaomi‘nin resmi sitesindeki etkinlik sayfası, Redmi 9 Power‘ın bir su damlası çentikli ekrana ve arkasında 48MP dörtlü bir kameraya sahip olacağını doğruladı.

Sayfa aynı zamanda büyük bir pil ve güçlü bir işlemciye de işaret ediyor, ancak herhangi bir rakamdan bahsetmiyor. Bununla birlikte, Redmi 9 Power’ın Yüksek Çözünürlüklü Ses, stereo hoparlörler ile geleceğini ve dört renk seçeneğine sahip olacağını onaylıyor.

Redmi 9 Power‘ın yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 4G olması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alıyor, 6.53″ FullHD + LCD‘ye sahip ve 6.000 mAh pil bulunuyor.

Bununla birlikte, Redmi 9 Power’ın aksine, Redmi Note 9 4G, arka tarafta 48MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik sensörü birimlerinin bir kombinasyonu olan üçlü bir kamera kurulumuna sahiptir. Özçekimler ve görüntülü aramalar için ön tarafında 8 MP kamera bulunur.