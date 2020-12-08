Xiaomi, yeni telefonunun tanıtımına başladı bile. Redmi 9 Power olarak adlandırılan telefon Xiaomi Hindistan sitesinde de görüntülendi. Liste sadece telefonun büyük bir bataryaya ve dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koyuyor. Son raporlara bakılırsa, şirket Redmi 9 Power akıllı telefonunu kısa zamanda tanıtabilir. İşte ilgili detaylar…

Redmi 9 Power‘ın, geçen ay piyasaya sürülen Redmi Note 9 4G‘nin değiştirilmiş bir versiyonu olarak 15 Aralık’ta piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Ek bir kameranın dahil edilmesinin yanı sıra, Redmi 9 Power akıllı telefonunun Redmi Note 9 4G ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Söylentilere göre Redmi 9 Power bir su damlası çentik ile 6.53 inçlik IPS LCD FHD + ekranla donatılabilir. Telefonun Snapdragon 662 işlemci ve 18W hızlı şarj ile ters şarjı destekleyen bir 6,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Telefonun 8 megapiksellik bir selfie kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda arkaya monte edilmiş dörtlü kamera sistemi, ekstra kamera olarak 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ulta geniş sensör, 2 megapiksel derinlik yardımcı lens ve 2 megapiksel makro lens bulundurması bekleniyor.

Redmi 9 Power’ın 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama gibi seçeneklerle raflarda yerini alması bekleniyor. Telefonun siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Xiaomi Redmi 9 Power’ın lansman tarihi henüz onaylamadı. Telefonun fiyatlandırması hakkında bir detay da bulunmuyor.