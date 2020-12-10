Redmi 9 Power’ın Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi, bugün erken saatlerde 17 Aralık‘ta Redmi 9 Power‘ı piyasaya süreceğini doğruladı. Xiaomi‘nin web sitesindeki tanıtım sayfası, cihazın güçlü bataryasını, performansını, ekranını, kamerasını gün yüzüne çıkarıyor. Bu telefon muhtemelen Redmi Note 9 4G‘nin yeniden detaylandırılmış versiyonu olacak.

Kaynağımız Redmi 9 Power‘ın arka görüntüsünü paylaşıyor. Görüntü Redmi 9 Power’ın mavi renkteki arka panelini gösteriyor. Aşağıda görebileceğiniz gibi dikdörtgen kamera düzeni, geçen ay piyasaya sürülen Redmi Note 9 4G’ye benziyor. Bununla birlikte, Note 9’dan farklı olarak ek bir sensöre sahip.

Bu, FCC ve Google Play Console listelerinin izniyle daha önce de bahsettiğimiz bir özellikti. Sonuç olarak, Redmi 9 Power ve diğer sürümler (Redmi 9T), Çin’deki modelin ‘AI’ logosunun yerini alan ek bir 2 megapiksellik bir makro sensöre sahip olacak.

Ek olarak, cihazın dokulu arka paneli, LED flaş yerleşimi de aynı kalacak. Arka kamera özelliklerine gelince, cihaz 48 megapiksel ana (geniş), 8 megapiksel ultra geniş, iki adet 2 megapiksel makro ve derinlik sensörüne sahip olacak.

Ekstra sensör bir yana, Redmi 9 Power çoğunlukla Redmi Note 9 4G ile aynı olacak. Nitekim telefonun 6.53 inç IPS LCD FHD + ekran, Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemci, 4GB RAM ve 64 / 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Diğer özellikler arasında 8 megapiksel selfie kamera, 18W şarjlı 6.000mAh batarya, Android 10 tabanlı MIUI 12 yer alacak. Ayrıca teaser sayfası, Redmi 9 Power’ın yukarıda gösterilen Mavi renk dışında Turuncu, Siyah ve Yeşil renklerde geleceğini onaylıyor.