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Redmi AirDots 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin yeni nesil kulaklıkları Redmi Airdots 3, ucuz bir fiyat etiketiyle piyasada yerini aldı.

Ayşen Sıla

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Redmi-Airdots-3

Xiaomi, bugün Redmi K40 amiral gemisi akıllı telefonunun piyasaya sürdü ve beraberinde RedmiBook Pro dizüstü bilgisayar ve Redmi AirDots 3 TWS kulaklıkları gibi birkaç ürün daha tanıttı.

Redmi AirDots 3 True Wireless Stereo Bluetooth kulaklık, geçen yıl piyasaya sürülen Redmi AirDots 2’nin üst modeli olarak sunuldu. Bu yeni sürümün tasarımı önceki modele göre önemli ölçüde değişmedi ancak özellik kısmında bazı iyileştirmeler getiriyor.

Redmi AirDots 3, bir QCC3040 yonga seti tarafından çalıştırılıyor ve Bluetooth sürümü, AirDots 2’de kullanılan Bluetooth 5.0’dan Bluetooth 5.2‘ye yükseltiliyor. Yükseltilmiş sürüm, daha hızlı bağlantı hızı, geliştirilmiş veri aktarım hızı ve kararlı bağlantı sağlıyor.

Yükseltilmiş ses kalitesi için bir aptX Adaptive codec bileşeni de bulunuyor. Kulaklıklar, tek bir şarjla 7 saate kadar kesintisiz müzik çalma sağlıyor ve bu, şarj kutusu ile 30 saate kadar uzatılabiliyor. Şarj kutusu 600mAh pil barındırıyor.

Redmi-Airdots-3

Ayrıca, Redmi AirDots 3, bağlantı ve pil durumu için anında görüntülemeyi etkinleştirmek için çok işlevli dokunmatik kontrolü, yerleşik XiaoAI ses yardımcısını ve MIUI uyumlu açılır pencereyi destekliyor. Saklama kutusu, hızlı şarj sağlayan bir USB-C bağlantı noktası kullanıyor.

Kulaklıklar ayrıca bir IPX7 derecesine sahip. Aynı zamanda Ortam Gürültü Azaltma teknolojisini de destekliyor, böylece bir arama sırasında, daha iyi ses netliği için gereksiz çevredeki gürültüleri ortadan kaldırıyor.

Redmi-Airdots-3

Fiyatlandırmaya gelince, Redmi AirDots 3, 30 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Beyaz, Siyah ve Pembe renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.

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KaynakPisapapeles

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