Redmi İlk Oyun Akıllı Telefonunu Piyasaya Sürecek!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, dünyada çok fazla talep gören bütçe dostu telefonlar üretiyor. Aynı zamanda, televizyon ve bilgisayar gibi cihazlarla da ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirketin, yeni oyun akıllı telefonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Üstelik bu cihazda Dimensity 1200 işlemci bulunuyor.

Redmi’nin Genel Müdürü Lu Weibing, bu yıl ilk oyun amiral gemisi akıllı telefonunu gerçekten piyasaya süreceğini doğruladı. Ayrıca Dimensity 1200’ün dünya lansmanını bir Redmi telefonda, büyük olasılıkla yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K40 serisinde yapacağını da sözlerine eklemişti. Bu, Dimensity 1200 ile çalışan iki adet Redmi telefonu olması gerektiği anlamına geliyor.

Redmi oyun akıllı telefonu hakkında henüz bilmediğimiz çok şey var. Örneğin yeni bir dizinin ilki mi olacak yoksa mevcut bir dizinin altında mı çıkacak? Diğer özelliklerin neler olduğunu ve piyasadaki diğer oyun akıllı telefonlarına göre ona avantaj sağlayacak hangi özelliklere sahip olacağını da bilmiyoruz.

Yine de, Redmi oyun akıllı telefonunun yüksek bir yenileme hızına sahip olmasını bekliyoruz. Telefonda AMOLED yerine bir LCD ekran paneli bulunabilir. Ayrıca büyük bir pil kapasitesi, süper hızlı şarj gibi muhteşem özellikleri de beraberinde getirebilir. Telefona dair yeni detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.