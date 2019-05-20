Redmi K20 Amiral Gemisi 28 Mayıs’ta Tanıtılacak!

Xiaomi’nin alt markası Redmi, ilk amiral gemisi olan akıllı telefonun tanıtım tarihini açıkladı. Yeni Redmi K20 serisi, 28 Mayıs’ta Çin’de ilk kez sahne alacak. Önceki raporlara göre, cihaz boydan boya çerçevesiz bir ekrana sahip ve açılır selfie kamerasına sahip.

Şirket ayrıca verdiği küçük ipuçları ile birkaç önemli özelliği de doğruladı. Buna karşılık cihazın tüm özellikleri kısa bir süre önce de sızdırıldı. Redmi, yeni K serisi altında iki akıllı telefonu piyasaya sürecek, Bunlar Redmi K20 ve Redmi K20 Pro.

Geçen hafta, şirket Redmi K20‘nin Antutu’da aldığı 458.754 puanı da paylaşmıştı. İlginçtir ki, Xiaomi’nin Black Shark 2 akıllı oyun telefonunun Antutu skorundan daha yüksek. Daha önce de belirtildiği gibi, cihaz 7nm FinFET işlemine dayanan Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından desteklenmektedir.

Sızıntılara göre Redmi K20, FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranıyla 6.39 inç AMOLED ekrana sahip. Amiral gemisi LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 flaş depolama ile birleştirildi.

Redmi K20 Bellek Seçenekleri; Redmi K20 Pro Bellek Seçenekleri 6GB + 64GB 6GB + 64GB 6GB + 128GB 6GB + 128GB 8GB + 256GB 8GB + 128GB 8GB + 256GB

Arkada f/1.7 açıklıklı 48MP birincil sensör, f/2.4 açıklıklı 13MP ultra geniş açılı sensör ve f/2.4 açıklıklı 8MP telefoto sensör ie Redmi K20 üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Üstteki açılır selfie kamerası da f/2.0 diyafram açıklığına sahip 20MP sensördür.

4000mAh batarya ile desteklenecek ve ayrıca 27W hızlı şarjı destekleyeceği de belirtiliyor. Şirket kısa bir süre öncede cihazın 3.5mm kulaklık girişi ve NFC ile geleceğini de onaylamıştı. Şimdi ki durumda bir kaç gün daha beklemek mantıklı olacaktır.