Redmi K20 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Önümüzdeki haftalarda, Xiaomi’nin alt markası Redmi, Redmi K20 adlı ilk amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Redmi K20, daha önce Raphael kod adıyla çevrimiçi olarak ilk defa görüntülenmişti. Bugün ise, Redmi’nin Çin’deki Genel Müdürü Lu Weibing, K20 akıllı telefonunun Antutu puanını gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Xiaomi Mi 9 akıllı telefonun Antutu skorundan çok daha yüksek. Antutu’da oldukça etkileyici bir sonuç alan 458.754 puanına ulaştı. Antutu skorundan başka cihaza ait ekstra herhangi bir bilgi açıklanmadı. Birkaç hafta önce yayınlanan bir raporda, cihazın çerçevesiz ekran ve açılır selfie kamerası ile geleceği doğruladı.

K20, ayrıca AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi tarayıcıyla gelen ilk Redmi akıllı telefon oldu. 7nm FinFET düğümü üzerine kurulu Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından desteklenecektir.

Adreno 640 GPU ile birlikte güçlü Kryo 485 CPU ile birlikte geliyor. Açılan selfie kamerasının yanı sıra, arkada üçlü kamera kurulumu sunacağı bildiriliyor. Sızıntılara dayanarak, 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 16MP telefoto sensör var.

Redmi K20 Bellek Seçenekleri; Redmi K20 Pro Bellek Seçenekleri 6GB + 64GB 6GB + 64GB 6GB + 128GB 6GB + 128GB 8GB + 256GB 8GB + 128GB 8GB + 256GB

Şu an itibariyle, Redmi K20 ve K20 Pro akıllı telefonlar arasındaki farkı anlatan özellikler de açıklanmadı. Ancak her iki model de Karbon Fiber Siyahı, Buzul Mavisi ve Alev Kırmızısı renk seçeneklerinde sunulacak. Şirket ayrıca Xiaomi’nin amiral gemisi akıllı telefonlarında eksik olan 3.5 mm kulaklık girişinin varlığını da doğruladı.